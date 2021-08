Danny Liedtke trägt das Herz auf der Zunge. Das hat er schon beim Einzug bewiesen. Auch wenn seine liebenswürdige Art da nicht gleich für jede:n erkennbar war. Sein Kumpel Jeremy Grube klärt bei " Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf, dass das einfach Dannys Art sei. Er meine nichts davon böse. So sei er nun mal, wenn er nervös ist.

Jeremy Grube: Danny ist mit sich zufrieden

Auf der Suche nach der Frau fürs Leben sei Danny nicht, meint Jeremy. "Ich glaube, Danny ist gerade so, wie er unterwegs ist, völlig zufrieden. Danny ist allgemein eine Person, die auch sagt, er ist gerne auch mal alleine, und er hat gerne die Zeit auch für sich."

Ob Jeremy seinen Kumpel da richtig einschätzt? Auf dem Big Planet spricht der Soap-Darsteller nun auch mit seinen Mitbewohner:innen ganz offen über sein Liebesleben. Warum hatte der 31-Jährige noch nie eine feste Beziehung, sondern nur unzählige Sex-Dates?

Im Clip: Danny Liedtke: "Sex im Haus kann ich mir vorstellen"

Warum ist Danny Liedtke Dauer-Single?

"Jetzt erzähl doch mal, wie das war, mit deinen Frauen. Hast du denn niemanden zu Hause, den du gerne hast?", will Ina Aogo wissen. Fehlanzeige: Wegen seines Jobs hat der Soap-Darsteller kaum Zeit für eine Partnerin. "Und dann kriegst du’s nicht geschissen, weil du nicht das geben kannst, was eine Frau verdient hat."

Der sonst so coole 31-Jährige öffnet Herz und Zunge und erklärt seinen Mitbewohner:innen, warum er so geworden ist: "Ich wurde auch schon ein paarmal betrogen. Bei meiner ersten Beziehung war ich 16, sie war 19. Ich habe sie acht Mal betrogen, aber andersrum hat sie mich auch verarscht. Das war eine dumme Beziehung. Dann waren da noch ein paar andere Geschichten und dann dachte ich: Egal. Ich glaube, ich komme besser damit klar, dass ich Single bin."

Danny hält sich für beziehungsunfähig

Er gibt zu: "Es kann sein, dass ich in einer Beziehung eher an mich denke, und nicht an die Frau. Ich bin eigentlich gar nicht richtig beziehungsfähig. Ich verkack das einfach." Er glaubt, dass die Gründe dafür in seiner Kindheit liegen: "Eltern früh getrennt, Mutti immer noch ordentlich Party gemacht und ihre Liebe gesucht. Ich war ein richtiges Mutti-Kind, bin unter Frauen aufgewachsen, vielleicht hat auch die Vater-Rolle ein bisschen gefehlt."

Dann kamen seine Frauengeschichten: "Ich kann die Frauen mittlerweile nicht mehr zählen, die ich in meinem Leben hatte. Ich mach das aber auch easy: Ich schreib auf Tinder 'Was geht ab' und schnack auch nicht lange rum."

Wäre es da nicht stressfreier, einfach zu einer Prostituierten zu gehen, möchte Ina wissen. Doch das hatte Danny auch schon versucht, "aber das ist ja was ganz anderes". Ihm liege es auch fern, Frauen zu verletzen: "Ich bin der korrekte Typ, der den Frauen vorher sagt, dass ich nur das Eine möchte, und dann können die Frauen direkt abspringen. Ich behandle die Frauen mit Respekt, bereite ihnen einen schönen Abend und sorge dafür, dass sie auch ihren Spaß haben."

Jörg sieht auch einen Romantiker in Danny

Nur mit einer festen Beziehung hat es bislang nicht gekappt. Danny glaubt, er könne keine Liebe zeigen. Heike und Jörg sprechen ihm Mut zu. "Tiefgründig bist du auch ein Romantiker", findet Jörg Draeger.

Vielleicht hat Danny aber auch nur noch nicht die passende Frau kennengelernt. "Vielleicht habe ich es nicht zugelassen", meint Danny. "Aber ich versuche ja zu lernen. Ich habe mich lange mit allen anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mit mir. Ich habe einiges aufzuarbeiten. Es ist nicht die Schuld der anderen, ich bin schuld, dass ich nicht in einer Beziehung bin. Ich bin der, der sein Ding macht, weil er Angst hat, verletzt zu werden. Irgendwann gab’s halt Punkte, an denen man nicht mehr an die wahre Liebe glaubt …"

Wie es für Danny und seine Mitbewohner:innen weitergeht, siehst du jeden Abend bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.

