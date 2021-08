Bei "Der Bachelor" musste Mimi Gwozdz in der letzten Staffel eine große Enttäuschung einstecken. So ganz geheilt scheint ihr gebrochenes Herz auch im Weltraum von Big Brother nicht zu sein. Zum Glück ist die 27-Jährige nicht allein auf der Raumstation – und so teilt sie ihren Herzschmerz mit Danni Büchner und Danny Liedtke.

Danni konnte der Staffel mit Bachelor Niko Griesert offenbar nicht so viel abgewinnen: "Ich kam nicht mehr klar mit dem Typen. Das hat mich so genervt mit dem. Ich konnte mir das nicht angucken."

Im Clip: Mimis Mimimi nervt bereits die anderen Bewohner

Bachelor Niko im All nicht willkommen

Mimi gesteht ihr: "Ich könnt es mir nicht nochmal angucken." Danni findet: "Ob der nett ist oder nicht - ich fand das alles irgendwie Schei*e." Mimi kann sich dieser Meinung nur anschließen. "Die komplette Staffel war einfach Schei*e", sagt sie.

Danny Liedtke fände ein Aufeinandertreffen mit dem Bachelor Niko interessant: "Aus meiner Perspektive wäre es witzig, wenn er heute hier einzieht." Von dieser Vorstellung ist Mimi hingegen gar nicht begeistert. Aber für den Fall der Fälle hat sie sich dafür schon einen Schlachtplan überlegt. "Ich habe schon gesagt: Wenn er reinkommt, schmeißen wir alle mit der Flasche", so ihre Kampfansage.

Danni hat keine Lust auf irgendeinen Ex

So weit würde es Danni gar nicht kommen lassen. Auf einen galaktischen Rosenkrieg hat die Single-Mutter so gar keine Lust. Für sie steht fest: "Ich gehe, wenn hier irgendein Ex reinkommt!" Mimi würde sich aber nicht dadurch verscheuchen lassen und blickt lieber auf die Vorteile: "Dann habe ich wenigsten einen zum Nominieren."

Noch mehr Männergeschichten, Lästereien und Herzensangelegenheiten gibt es heute Abend bei " Promi Big Brother" um 22:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich hier alle Sendezeiten und Sendetermine übersichtlich zusammengefasst.

Das könnte dich auch interessieren: