Und wieder einmal musste es der Papa der Raumstation richten. Mit weisen Worten, wie sie Yoda nicht besser hätte anbringen können, nimmt Jörg Draeger seine Jedi-Ritterin Daniela ins Gebet, ihre empfangene Weisheit doch für eine friedliche Mission einzusetzen. Und zwar bei ihrer Hauptkontrahentin Ina. Schließlich dauert der Streit zwischen Ina und Daniela nun schon lange genug.

Eine haarige Auseinandersetzung

Tatsächlich beherzigt Daniela den weisen Rat von Jörg und macht auf Ina den ersten Schritt zu. Sie lässt sich von Ina die Haare flechten. Dabei sprechen sich die beiden ungleichen Frauen endlich darüber aus, was eigentlich zwischen ihnen steht. "Also ich hab dich jedenfalls nicht angemacht", erzählt Ina. "Ich glaube einfach, dass du die Dinge am Anfang missverstanden hast. Ich weiß echt nicht, was da los war." Daraufhin meint Daniela: "Wahrscheinlich war es auf beiden Seiten so. Erinnerst du dich, als wir hier den ganzen Tag gelacht haben? Und dann geh ich hoch und höre, du hast den ganzen Tag wegen mir geweint." "Aber das war nicht auf den Tag bezogen", erklärt Ina. "Das war dann stille Post. Ich bin auch nicht nachtragend."

Etwas nachbohren muss Daniela an dieser Stelle dennoch: "Ja, das sagtest du, deswegen dachte ich, warum redet sie jetzt so über mich." Und Ina rechtfertigt sich: "Ich dachte, du bist verrückt. Schizophren oder so." Daniela fragt nach: "Gedacht, oder gesagt vor allen anderen?" Ina gibt zu: "Gesagt habe ich es sicher auch. Ich war einfach überfordert mit der Situation." "Ich bin echt nicht nachtragend, aber dummes Gequatsche, das mag ich nicht."

Echte Versöhnung oder doch nur ein Burgfrieden?

Die Spielerfrau und gelernte Friseurin resümiert schließlich: "Ich glaube, wenn man hier unten ist, ist man mega gestresst." Zum Abschluss der Friedensverhandlungen teilt Reality-Veteranin Daniela mit dem Newbie Ina die ultimative Reality-TV-Weisheit: "Alle lassen irgendwann die Masken fallen!"

Bleibt am Ende dieser haarigen Aktion die Frage offen, ob dieser Frieden wirklich länger hält als die Flechtfrisur? Haben sich die beiden Streithennen wirklich versöhnt oder handelten sie lediglich einen Burgfrieden aus? Für die sonst so kampflustige Daniela kommt diese Waffenruhe mit Ina sicher sehr gelegen. Denn sie kämpft aktuell ja noch an einer anderen Front – gegen Pascal. Wie es in diesem Battle weitergeht und ob der Frieden mit Ina wirklich hält, siehst du heute live ab 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im SAT.1-Livestream und auf Joyn.

