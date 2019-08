Zlatko und Jürgen veröffentlichten nach ihrer Zeit im "Big Brother"-Haus 2000 den Song "Großer Bruder". Das wirkte damals wie die Besiegelung einer lebenslangen Freundschaft. Doch anscheinend war das alles nicht echt.

Zlatko beichtet "Bullshit TV"-Chris die ganze "Big Brother"-Geschichte

Sie wirkten wie ein Herz und eine Seele und mischten das "Big Brother"-Haus in der ersten Staffel ordentlich auf. Zlatko und Jürgen wurden als die Freundschaft gefeiert, die auch noch nach "Big Brother" weiterbestand. Doch: "War alles fake!" vertraut der Kfz-Mechaniker dem YouTuber Chris an. "Im 'Big Brother'-Haus war das schon alles real und ich dachte, das wäre auch im normalen Leben so. Aber da war es nicht mehr normal. Wenn du so bleibst, aber der andere nicht. Er konnte halt gut spielen. Auch heute gibt er immer noch seinen Senf ab zu mir."

Großer Bruder wohl nicht immer da

Was Jürgen Milski dazu sagt, wird heute Abend in der "Watch together"-Folge mit Aaron Troschke, zu sehen sein. Denn Jürgen ist zu Gast bei der Live-Webshow auf Instagram. Dort gibt es zwar kein direktes Zusammentreffen der beiden, aber Jürgen Milski erhält die Chance sich direkt gegen die Vorwürfe zu rechtfertigen.

