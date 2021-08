Beim Duell "Zielwasser" spielen vier Raumstation-Bewohner:innen gegen die vier Planeten-Bewohner:innen. Gewinnt das Team der Raumstation, ziehen diese vier Promis auf den Big Planet. Das Gewinner-Team darf dann zusätzlich eine oder einen Raumstation-Bewohner:in zu sich auf den Big Planet holen. Gewinnt das Big-Planet-Team, bleiben sie auf dem Planeten und dürfen zusätzlich zwei Bewohner:innen aus der Raumstation zu sich in den Luxus befördern. Für die Raumstation treten Babs, Melanie, Ina und Eric an. Jörg, Paco, Papis und Gitta kämpfen um den Verbleib auf dem Planeten.

Zielwasser im All wortwörtlich gemeint

In diesem Duell geht es darum, eine an einer Leine hängenden Rakete mit einer Wasserspritze zu treffen, um sie damit möglichst weit in Richtung Mond zu schießen. Dabei steht jede:r Bewohner:in an einer anderen Station, um die Rakete möglichst weit nach vorne zu bringen. Gespielt wird "Best of Three". Und am Ende gewinnen die Bewohner:innen von der Raumstation knapp mit 2:1.

Somit dürfen Babs, Melanie, Ina und Eric direkt umziehen auf den Big Planet. Für Jörg, Paco, Papis und Gitta findet das Luxusleben erst mal ein Ende, sie müssen nun auf die Raumstation.

Als besondere Überraschung dürfen die neuen Planeten-Bewohner noch eine:n weitere:n Mitbewohner:in auf den Big Planet holen – und sie entscheiden sich für Marie.

Zuschauer haben das letzte Wort

Doch endgültig ist die Entscheidung, wer von den Promis auf dem Big Planet oder auf der Raumstation leben muss, noch nicht gefallen. Das letzte Wort haben die Zuschauer:innen. Sie entscheiden am Ende darüber, wer den Big Planet umgehend wieder verlassen muss. Und das TV-Publikum entscheidet sich für Babs. Ihre Freude währt nur kurz, sie muss nach wenigen Minuten vom Planeten wieder zurück auf die Raumstation.

Wie es mit den Bewohner:innen bei " Promi Big Brother" weitergeht, erfährst du bereits am Mittwoch den 18.8.2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream von SAT1.de und auf Joyn.

