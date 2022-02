Wincent Weiss ist Sänger und Songwriter.

Seine Musikkarriere kam ins Rollen, nachdem er eine Cover-Version des Lieds "Unter meiner Haut" der Sängerin Elif auf YouTube hochgeladen hatte.

Den musikalischen Durchbruch verschaffte ihm ein Remix seiner Version, der auf einem Festival gespielt wurde. Dieser katapultierte sich im Jahr 2015 auf Platz 6 der deutschen Single-Charts.

Bis heute hat Wincent schon mehr als 2,2 Millionen Tonträger verkauft.

Zum zweiten Mal nimmt Wincent Weiss 2022 bei "The Voice Kids" auf einem Coach-Stuhl Platz. Er tritt gegen seine Coach-Kolleg:innen Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut sowie Michi Beck und Smudo an.

Hier erfährst du mehr zu dem Sänger:

Wincent Weiss: Steckbrief und wichtige Infos

Geburtstag: 21. Januar 1993

Alter: 28

Geburtsort: Bad Oldesloe

Beruf: Sänger, Songwriter

Instagram: @wincentweiss mit mehr als 755.000 Abonnent:innen

Wer ist Wincent Weiss? Der Sänger im Portrait

Im Jahr 2013 versuchte Wincent Weiss sein Glück bei einer Castingshow. Bei DSDS kam er unter die letzten 29 Kandidaten. Die Jury verkannte sein Talent, er schied aus. Doch Wincent ließ sich nicht unterkriegen.

Ein Klick auf YouTube brachte seine Musikkarriere dann doch noch ins Rollen. Wincent lud eine Cover-Version des Lieds "Unter meiner Haut" der Sängerin Elif hoch. Als die DJs Gestört aber GeiL und Koby Funk einen Remix der Version auf einem Festival spielten, kam der Durchbruch.

Der Remix schoss auf den sechsten Platz und hielt sich ein Jahr lang in den deutschen Charts. Die Version mit Wincent wurde dreimal vergoldet und war mit mehr als 600.000 Verkäufen sogar erfolgreicher als die Originalversion, die es nur auf Platz 80 in den Charts schaffte.

Nachdem er seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hatte, veröffentlichte Wincent seine erste Solo-Single "Regenbogen" aus dem Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" 2015. Die zweite Single "Musik sein" erreichte einen beeindruckenden Chart-Erfolg: Platz 27 und mehr als 415.000 Verkäufe. Seitdem ist Wincent nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken.

Die bekanntesten Lieder von Wincent Weiss

"Unter meiner Haut" (2015): Platz 6

"An Wunder" (2018): Platz 12

"Wer wenn nicht wir" (2021): Platz 12

"Die guten Zeiten" (2021): Platz 14

"Feuerwerk" (2017): Platz 26

"Musik sein" (2016): Platz 27

Seine Preisauszeichnungen

2017 erhielt er für seine musikalische Leistung den MTV Europe Music Award in der Kategorie "Bester deutscher Künstler". 2018 folgte ein Echo in der Kategorie "Newcomer National".

Bis heute hat Wincent drei Studioalben veröffentlicht, die es alle in die Top drei der Album-Charts schafften.

Übersicht über Wincents Alben

"Irgendwas gegen die Stille" (2017): Platz 3

"Irgendwie anders" (2019): Platz 2

"Vielleicht irgendwann" (2021): Platz 1

Wincent, das Multitalent

Nicht nur auf der Bühne macht der Sänger eine gute Figur. Wincent arbeitete bereits für das italienische Luxuslabel Versace als Model und präsentierte in Mailand Teile aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2016.

Seine Stimme lieh der Sänger zudem als Synchronsprecher 2018 dem Drachen Tabaluga im gleichnamigen 3-D-Animationsfilm.

Ist Wincent Weiss ein Künstlername?

Nein, Wincent heißt tatsächlich so. Lediglich bei der Schreibweise seines Nachnamens Weiß hat er eine kleine Anpassung für die Musikkarriere vorgenommen. Seine Mutter wollte übrigens, dass die Initialen des Vor- und Nachnamens gleich sind. Wenn er ein Mädchen geworden wäre, hätte er Wendy geheißen.

Wincent Weiss als Coach bei "The Voice Kids"

Seit seinem Debüt im Jahr 2021 konnte Wincent schon einige Coach-Erfahrung bei " The Voice Kids" sammeln. Auch wenn es in Staffel 9 noch nicht für den Sieg für Team Wincent gereicht hat, in der Jubiläumsstaffel will er ihn sich holen: "Ich freue mich total, dass ich bei der zehnten Staffel 'The Voice Kids' wieder am Start bin. Beim letzten Mal habe ich noch geübt und dieses Jahr können sich alle warm anziehen – da hole ich mir den Pokal ins Team Wincent!"

"The Voice Kids" 2022 startet im Frühjahr in SAT.1. Hier gibt es alle Infos zur zehnten Staffel im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren:

Lena Meyer-Landrut: Die Coachin von " The Voice Kids" 2022 im Portrait

" The Voice Kids" 2022: Diese Coaches buzzern um die Talente