Großes Chaos: Diese Chips und Kekse müssen zurückgerufen werden! 

Verbraucher:innen in Sorge: Grund sind Produkt-Rückrufe von Herstellern und Supermärkten wie Edeka, Kaufland, Rewe und Discountern. Erfahre hier, um welche Produkte es sich aktuell handelt.

Anzeige

Mega-Rückruf: Metallfremdkörper in Cookies

Am 16. Februar ruft die Banketbakkerij Merba B. V. verschiedene Gebäckartikel zurück, welche in Supermärkten und Discountern unter verschiedenen Labeln angeboten werden.

Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Möglichkeit, dass Metallfremdkörper in die Produkte gelangt sind. Grundsätzlich können diese zu schwerwiegenden Verletzungen im Mund- und Rachenbereich sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen. Kund:innen sollten den Rückruf dringend beachten und die Produkte aufgrund der Verletzungsgefahr nicht konsumieren. Verbraucher:innen können die betroffenen Artikel im Handel zurückbringen.

Diese Produkte von Aldi, Rewe, Edeka und Co. sind betroffen:

METRO: Merba Double Chocolate Cookies 200g – MHD 07-12-2024 – L2334203

tegut: Merba Double Chocolate Cookies 200g – MHD 07-12-2024 – L2334203

Famila Nordost: Hofgut Soft Muffin Triple Cookies 210g – MHD 12-12-2024 – L2334703

Markant: Hofgut Soft Muffin Triple Cookies 210g – MHD 12-12-2024 – L2334703

Rewe: Rewe Beste Wahl Triple Chocolate Cookies 200g – MHD 06-12-2024 – L2334103

Rewe Beste Wahl Soft White Chocolate Lemon Cookies 210g – MHD 12-12-2024 – L2334709

Aldi Nord: Biscotto Soft Baked Cookies Triple Choc 210g – MHD 12-12-2024 – L2334703

Penny: Mike Mitchell’s Soft Muffin Cookies 210g – MHD 12-12-2024 – L2334703

Mike Mitchell’s Soft White Choc Lemon 210g – MHD 12-12-2024 – L2334709

Edeka: Edeka Cookies Triple Chocolate 200g – MHD 06-12-2024 – L2334103

Edeka Cookies Double Chocolate 200g – MHD 13-12-2024 – L2334803

G&G Soft Cookies Triple Chocolate 175g – MDH 13-12-2024 – L2334809

Netto Marken-Discount: Biscoteria Soft Baked Cookies mit Vollmilch-, Zartbitter- u. weißer Schokolade 210g MHD– 12-12-2024 – L2334703

Netto: Finton’s Bakery Chocolate Chip Cookies 225g – MHD 12-09-2024 – L2334803

Biscoteria Soft Baked Cookies mit Weißer Schokolade & Zitronenöl 210g MHD 13-12-2024 – L2334809

Kaufland: K-Classic Double Chocolate Cookies 200g – MHD 06-12-2024 – L2334103

Lidl: Sondey Soft Baked Cookies Weisse Schokolade & Zitrone 210g – MHD 13-12-2024 – L2334809

Billa (Österreich) Immer gut Soft Cookies Zitrone 210g – MHD: 12.12.2024

Anzeige

Anzeige

Chips-Chaos: Hersteller zieht Produkte wegen fehlerhafter Angaben zurück

Der Produktrückruf von 15. Februar betrifft alle Snackliebhaber. Die bekannten Takis-Chips von KKB Sweet & More werden zurückgerufen. Bei einer Überprüfung wurden in dem Produkt die Azofarbstoffe E 110 und E 129 festgestellt. Auf der Verpackung fehlt außerdem der diesbezügliche Warnhinweis: "Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen". Zusätzlich sind allergene Inhaltsstoffe im Zutatenverzeichnis nicht deutlich hervorgehoben und die Kennzeichnung erfolgt ausschließlich in englischer Sprache.

Der Snack ist vor allem für Kinder gefährlich. Außerdem sollen Azofarbstoffe neben möglichen Beeinträchtigungen auch krebserregend sein und pseudoallergische Symptome an Haut und Atemwegen verursachen können. Deswegen wird auch Erwachsenen, die auf diese Farbstoffe reagieren, empfohlen, die Takis-Chips nicht zu konsumieren. Es wird dringend geraten, die Tortilla-Chips in den entsprechenden Verkaufsstellen zurückzugeben und auf die Warnung hinzuweisen.

Betroffen ist die 28,4-Gramm-Packung der "Takis Fuego Tortilla Chips". Das gilt für alle Chargen "Made in Mexiko". Zu beachten ist dabei, dass es keinen offiziellen Vertrieb in Deutschland gibt. Alle Packungen sind Importe aus Mexiko oder den USA.

Produkt-Rückruf: Glutenfreie Spaghetti

Am 30. Januar ruft Edeka seine glutenfreien Spaghetti zurück. Ein Produkt, das häufig bei Menschen im Einkaufswagen landet, die von Glutenunverträglichkeit, im schlimmsten Fall der Autoimmunerkrankung Zöliakie, betroffen sind. Routinekontrollen zufolge ist allerdings in einem Teil der ausgelieferten Ware offenbar doch das Weizenprotein und das Allergen Gluten enthalten.

Betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.8.2026. Hersteller Spaichinger Nudelmacher GmbH warnt Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit daher ausdrücklich vor dem Verzehr. Die gute Nachricht: Qualitativ sind die Nudeln ansonsten einwandfrei. Wer Gluten verträgt, kann sie also bedenkenlos essen.

Anzeige

Im Clip: Rückruf von beliebtem Kinderspielzeug

Grünkohl im Glas: unzureichende Kennzeichnung

Der Lebensmittelhersteller Carl Kühne GmbH & Co KG gibt am 22. Januar folgenden Rückruf bekannt: Beim Grünkohl im Glas aus der Linie Fix & fertig mit der Artikelnummer 46245 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.12.2025 ist die Allergenkennzeichnung unzureichend. Denn im Produkt ist Sellerie enthalten, was in der Zutatenliste allerdings nicht aufgelistet ist.

Das Gemüse zählt zu den 14 Hauptallergenen, die laut Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) sogar optisch hervorgehoben in dieser Liste stehen müssen. Im schlimmsten Fall kann es beim Verzehr zu einem lebensbedrohlichen, anaphylaktischen Schock kommen. Es gilt jedoch: Wer nicht allergisch auf Sellerie reagiert, hat nichts zu befürchten. Erhältlich war der Artikel unter anderem bei Rewe und Kaufland.

Anzeige

Hähnchen-Gewürz mit verbotenem Gift belastet

Dieser Rückruf-Fall vom 12. Januar betrifft nicht nur Allergiker:innen, sondern alle Verbraucher:innen. Es geht um das Hähnchen-Gewürz "Chicken White Korma" der Marke Shan. Bei einer Probeentnahme hat der Hersteller Star Food Impex GmbH festgestellt, dass eine bestimmte Charge davon einen erhöhten Rückstandsgehalt an Ethylenoxid aufweist. Betroffen sind Artikel mit der Chargen-Nummer 0062115021 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 25.5.2024.

Das Pestizid ist in der EU seit 1991 verboten. Laut der Hamburger Verbraucherzentrale kann es das Erbgut verändern und Krebs verursachen. Auch sind dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge Hauterkrankungen, Vergiftungserscheinungen sowie langfristig Fruchtbarkeits- und Erbgutschäden möglich. Zwar sei laut Hersteller die geringe Menge im Gewürz vermutlich unbedenklich, "aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" rufe man das "Chicken White Korma" jedoch zurück.

Die entsprechenden Produkte kannst du bei den entsprechenden Händler:innen zurückgeben. Auch ohne Vorlage eines Kassenbons erhältst du dein Geld zurück.

Anzeige

Hohe Lebensmittelsicherheit in der EU

Immer wieder kommt es zu Produktrückrufen: Aber warum? Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn Hersteller bei Unstimmigkeiten und Bedenken schnell handeln und ihre Kundschaft informieren. Es zeigt, dass Lebensmittelsicherheit in Deutschland und überhaupt der EU sehr ernst genommen wird. Doch ein mulmiges Gefühl bleibt, wenn sich die Rückrufe häufen.