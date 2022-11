"Promi Big Brother" 2022: Diana Schell im Porträt - Das musst du über die Home-Shopping-Moderatorin wissen

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 startet in Staffel 10.

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind endlich bekannt!

Eine davon ist Diana Schell. Was du über die Home-Shopping-Moderatorin wissen musst, erfährst du hier.

"Promi Big Brother" 2022: Diana Schell ist dabei

Mit Diana Schell zieht eine wahre Frau mit viel Energie bei "Promi Big Brother" ein. Als Moderatorin verfügt sie über viel TV-Erfahrung. Sie hat auch kein Problem damit, ihren Körper zu präsentieren. Die Novemberausgabe 2021 des "Playboy" zeigte sie auf dem Cover.

Moderatorin: Von ARD und MDR zu HSE

Diana übernahm die Programmansage in der ARD und moderierte Shows wie "Liebe Liebe" und "Finderlohn" im MDR. Seit 2020 steht sie bei HSE vor der Kamera. Auch das Radio hat sie erobert, bei SKY Radio hat sie zum Beispiel die "Morning Show" übernommen.

Prominente Gästinnen und Gäste auf YouTube

Immer am Ersten des Monats veröffentlicht sie ein neues Video ihrer Lifestyle-Show "Blondhörig" auf YouTube. Zusätzlich erscheinen die Folgen als Podcast. Diana empfängt dort unter anderem Gästinnen und Gäste, die "Promi Big Brother"-Fans nicht unbekannt sind. So unterhielt sie sich schon mit Kathy Kelly, Katy Bähm, Eric Sindermann oder Papis Loveday. Auch Franziska Knuppe, die 2021 nicht nur "Das große Promibacken" gewann, sondern auch als die Fledermaus bei "The Masked Singer" auf der Bühne stand, war schon zu Gast.

Steckbrief von Diana Schell

Die wichtigsten Fakten zu Diana Schell im Überblick:

