Eine haarige Angelegenheit bei "Promi Big Brother" 2021: Für eine Party haben Finalistin Melanie Müller und Finalist Danny Liedtke bereits ihr Haar geopfert. Sie und Papis Loveday ziehen mit Glatzen ins Finale. Nur Uwe Abel hat noch Haare auf dem Kopf – ob das so bleibt?

Im Clip: Melanie und Danny schockieren mit Glatze

+++ Update 27. August 2021 – 20:40 Uhr +++

Glatze Nummer 4: Uwe ohne Haare im Finale

Uwe hat es gewagt: Zum Finale hat er mit seinen Mitfinalist:innen gleichgezogen und sich die Haare abrasieren lassen. "Früher gab's mal drei Pilzköpfe und jetzt gibt's vier Glatzköpfe", meint Uwe zu Dannys Vorschlag, dass auch der herzliche Bauer sich von seinem Haar trennen sollte.

Gesagt, getan. Strähne um Strähne fallen Uwes Haare und nach Melanie dürfen auch Papis und Danny mal Hand an den Rasierer anlegen. "Ja geil, Alter! Ich find's jetzt echt nicht so schlecht", lautet Dannys Urteil zum Endergebnis. Als Uwe sich zum ersten Mal kahlrasiert im Spiegel betrachtet, scheint er von seinem neuen Look noch nicht ganz überzeugt zu sein. "Tja", so sein einziger Kommentar.

+++ Update 27. August 2021 – 17:45 Uhr +++

Das #PromiBB-Finale der Glatzköpfe?

Drei der vier Finalist:innen laufen bereits haarlos über den Big Planet. Papis Loveday ist schon mit Glatze eingezogen, Melanie Müller und Danny Liedtke haben sich vor einer Woche für eine Party-Belohnung die Haare von ihren Köpfen rasiert.

Doch am Tag des Finales passiert Folgendes: Die Ballermann-Queen steht mit einem Langhaarschneider vor Uwe Abel, der als einziger Finalist noch seine normale Matte auf dem Kopf trägt. "Bist du dir sicher, Uwe?", fragt Melanie und schmeißt den Haarschneider an. "Uwe, guck mich an! Du bist dir sicher, ne?" Uwe grinst nur: "Nö, aber egal!"

Wird der Bauer mit Herz wirklich gleichziehen und auch "oben ohne" beim heutigen Finale von "Promi Big Brother 2021" antreten? Dann wäre eins schon klar: Der oder die Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2021 trägt eine Glatze! Wer das sein wird, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream.

35 Gramm - dieses Gewicht in Haaren fordert Big Brother von den Bewohner:innen ein und verspricht ihnen als Belohnung eine fette Party auf dem Big Planet. Damit ist das Geheimnis der kahlen Köpfe gelüftet: Melanie Müller und Danny Liedtke haben für die Gemeinschaft im All ein haariges Opfer gebracht.

#PromiBB: Melanie Müller "oben ohne"

Ballermann-Queen Melanie Müller scheint das Partyleben sehr zu vermissen. So sehr, dass sie für eine Feier ihr letztes Haar gibt. Paco Steinbeck wird die Ehre zu teil, Melanies Kopf glatt zu rasieren.

Nach ihrem vorbildlichen Einsatz will Melanie auch die Mitbewohner:innen zur Haarspende animieren: "Danny hast du noch Sackhaare? Dann schnibbel dir die ab!" Aber so einfach zieht sich Danny nicht aus der Affäre. Auch er geht all-in und folgt dem Frisurentrend von Melanie.

Jörg Draeger: Muss die Haarpracht leiden?

Schon mehrfach sorgte das volle Haar von Jörg Draeger für Gesprächsstoff. Und nun? Jörg wird doch nicht etwa ...? Nein! Eine Komplettrasur des Kopfes kommt für die TV-Legende nicht in Frage. Aber auch er unterstützt das Party-Ziel mit einigen Strähnen - nicht nur vom Haupthaar.

Party dank Haarspalterei im Weltall

Als gelernte Friseurin ist Ina Aogo geradezu dafür prädestiniert, weitere Haarspenden einzutreiben. Kein Wunder, dass die Promis am Ende deutlich mehr Haare sammeln, als eigentlich benötigt wurden.

Mehr über die Party auf dem Big Planet, die sich die Bewohner:innen mit dieser haarigen Aktion erspielt haben, erfährst du heute Abend ab 22:20 Uhr in SAT.1 und im Livestream sowie auf Joyn.

