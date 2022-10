Die Jubiläumsstaffel von "The Taste" steht bereits in den Startlöchern. Und wo gehobelt wird, fallen natürlich auch Späne – unverbrauchte Lebensmittel bleiben übrig. Doch die 10. Staffel startet nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit guten Vorsätzen.

Anzeige

Woher kommen die Lebensmittel für die Show?

Frische und gute Qualität stehen bei den Lebensmitteln von "The Taste" an erster Stelle. Eingekauft werden Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Gewürze entweder in der Münchner Großmarkthalle oder direkt auf dem Viktualienmarkt. Nach der Anlieferung auf dem Produktionsgelände werden die Esswaren kontrolliert, gegebenenfalls gesäubert, dekorativ in Holzkisten sortiert und teilweise mit Wasser besprüht, damit die Lebensmittel unter dem heißen Studiolicht länger frisch bleiben.

Wohin mit den Resten?

Die Teilnehmer von "The Taste" 2022 konkurrieren um ein Preisgeld von satten 50.000 Euro und um ein eigenes Kochbuch. Dafür geben sie alles! Doch was passiert eigentlich mit den Nahrungsmitteln, die während der Produktion nicht verwendet werden?

Anzeige

Anzeige

SAT.1 bleibt mit der diesjährigen Staffel "The Taste" nachhaltig und unterstützt erneut die Münchner Tafel e.V. Die Lebensmittel, die übrig bleiben, werden gespendet. Hier kannst du dich informieren, wie du selbst auch im Kleinen die Tafel unterstützen kannst.

Welche leckeren Zutaten unsere Juroren am liebsten verwenden und welcher Kandidat am Ende den alles überzeugenden "Geschmackslöffel" kreiert, erfährst du jeden ab Mittwoch, 21. September 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1, im Livestream oder auf Joyn.

Nach der Ausstrahlung der Folge findest du die ganze aktuelle Episode hier kostenlos zum Nachschauen.

Mehr über die Lebensmittel bei "The Taste" erfährst du hier.