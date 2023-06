Anzeige

Es ist die zweite Chance der ehemaligen Kandidat:innen und nun im Finale auch die letzte, bei "The Taste" 2023 zu überzeugen! Ihnen steht die Feuerprobe bevor, denn sie treten im Finale gegeneinander an.

"The Taste" 2023: Diese Kandidatinnen und Kandidaten stehen im Finale

In der 11. Staffel von "The Taste" bekommen die Hobby- und Profiköch:innen eine zweite Chance. Kandidat:innen aus den vergangenen zehn Staffeln treten in vier Teams gegeneinander an und versuchen, die Jury, bestehend aus Alexander Herrmann, Nelson Müller, Alexander Kumptner und Tim Raue, mit ihren kulinarischen Künsten zu beeindrucken. Ein Gericht, angerichtet auf einem einzigen Löffel, macht es den Köch:innen nicht leicht, die Jury mit dem eigenen Können zu beeindrucken.

Nach einem filmreifen Entscheidungskochen in Folge 6 stehen die Finalistinnen und Finalisten von "The Taste" 2023 fest:

Team Alexander Herrmann

Aus vier wurden zwei Kandidat:innen! Für Team Alexander Hermann kochen Helena und Tobi im Finale. Bis hierher war es jedoch eine turbulente Reise. Wir lassen diese noch einmal Revue passieren.

Tobi (4 Sterne)

Gleich vier goldene Sterne schmücken die Schürze von Tobi. Mit nur 19 Jahren hat er bei "The Taste" eine unglaublich beeindruckende Leistung erbracht. Mit einem besonderen Feinschmecker-Talent hat er nicht nur die Jury, sondern die Gastjuroren beeindrucken können. Das Risiko, in kürzester Zeit eine Schoko-Praline zu zaubern, geht er ein. All das, um die Juroren von seinem Können zu überzeugen. Noch während den Dreharbeiten für "The Taste" besteht Tobi seine praktische Prüfung zum Koch und bringt somit in jungem Alter eine unglaubliche Expertise mit ins Team Alexander Hermann.

Helena (0 Sterne)

Mit einem goldenen Stern darf sich Helena bei "The Taste" zwar nicht schmücken, kann jedoch trotzdem auf ihre Kochkünste setzen. Als Kandidatin der dritten Staffel, belegte sie damals den 3. Platz. Die Küchenchefin aus Hamburg und vierfache Mutter war bereits in einigen TV-Auftritten der Kabel Eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Enorm gutes Feedback erhielt Helena in Folge 5 von "The Taste" 2023. Gastjuror Johannes Nuding ist sich sicher: Ihren Löffel hätte sogar die Queen lecker gefunden.

Team Nelson Müller

Als "Last Woman Standing" gibt Theresa für Nelson alles. "Bewaffnet bis zu den Zähnen mit Motivation", setzt Coach Nelson Müller mit ihr alles auf eine Karte.

Theresa (5 Sterne)

Als Rekordhalterin der goldenen Sterne tritt Theresa bei "The Taste" 2023 als letzte in Team Nelson Müller an. Dass sie diesen Platz mehr als verdient hat, zeigte sie viele Male durch ihr Talent, Durchhaltevermögen und vor allem durch ihr Können. Seine letzte Kandidatin im Team hat es laut Nelson "faustdick hinter den Ohren". Auch wenn mal die Zeit etwas knapper wird und Theresa in Stress gerät, liefert sie ab. Zuletzt in Folge 6 überzeugte sie Jury-Mitglied Tim Raue, der nach dem Probieren ihres Löffels aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskam. Theresa ist eine ernst zu nehmende Konkurrenz, denn sie wird es ihren Mitstreiter:innen nicht leicht machen, "The Taste" 2023 zu gewinnen.

Team Alex Kumptner

Auch Alex Kumptner hat nur noch ein Talent in seinem Team. Jan gibt alles, um seinen Coach und seine Oma im Finale stolz zu machen.

Jan (2 Sterne)

Als ehemaliges Talent im Team Frank Rosin möchte Jan nun Jury-Mitglied Alex Kumptner beeindrucken. Als Hobbykoch und eigentlicher Lehramtsstudent hat es der 23-Jährige nun ins Finale von "The Taste" 2023 geschafft. Durch seine Teilnahme in der Kochshow möchte er seiner 92-jährigen Oma grandiose Unterhaltung bieten und bestmöglich auch den Sieg nach Hause holen.

Team Tim Raue

Sabine und Yvonne haben es geschafft! Mit Tim Raue an ihrer Seite treten die beiden im Finale an und geben alles, um Staffel 11 zu gewinnen.

Yvonne (3 Sterne)

Als Finalistin der achten Staffel belegte Yvonne ebenfalls im Team Tim Raue den zweiten Platz. Als Privatköchin bekocht sie ihre Kund:innen und hat nun auch die Ehre, bei "The Taste" zu zeigen, welche kulinarischen Künste in ihr stecken. Yvonne ist immer für eine Überraschung gut, so auch im Halbfinale. Mit einer Tarte aus Lemoncurd, Ingwer und Zuckerwatte kochte sie sich süß ins Finale. Auch Gastjuror Max Strohe war von ihrem Mut und ihrer Ausführung begeistert.

Sabine (1 Stern)

Als ehemalige Kandidatin im Team Alex Kumptner belegte sie in der neunten Staffel von "The Taste" den neunten Platz. Um in der diesjährigen Staffel besser abzuschneiden, möchte sie vor allem das Anrichten und die Gesamtkomposition auf dem Löffel verbessern. Den ihr in Folge 6 verliehenen Stern bekam sie von Nelson Müller, der von ihrer Kochleistung begeistert war.

Wer holt sich den Sieg in Staffel 11? Das siehst du im großen Finale am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.