Alles auf eine Karte: Das ist das Motto von Alexandra Kwast aus Mannheim. Für den Traum, professionelle Sängerin zu werden, ist der 30-Jährigen kein Weg zu weit. Und die Musik-Studentin versteht ihr Handwerk, denn bei den Blind Auditions sorgt sie für wahre Gänsehaut-Momente im Studio!

Das Wichtigste in Kürze Die 30-jährige Alexandra Kwast ist eines der Talents bei "The Voice of Germany" 2024. Bei den Blind Auditions sorgt sie mit ihrer Harfe für eine einzigartige Stimmung.

Was Alexandra antreibt und weshalb sie alles auf eine Karte setzt, verrät sie im Interview.

"The Voice of Germany" siehst du seit 26. September auf ProSieben und in SAT.1.

Alexandra sorgt mit Harfe Elektra für Gänsehaut-Momente

Als Alexandras Finger sanft über die Saiten ihrer E-Harfe Elektra fahren und die ersten Töne im Studio erklingen, spürt man sofort die besondere Atmosphäre dieses Auftritts. Dann setzt die zarte und doch kraftvolle Stimme der 30-Jährigen ein, und schon stellen sich die Härchen auf: Gänsehaut-Stimmung in den Publikums-Rängen!

Fürs Rampenlicht geschaffen

Dass Alexandra dermaßen authentische Auftritte vor Publikum hinschmettert, ist absolut kein Zufall. Die 30-Jährige hat den Weg zur professionellen Musikerin bereits vor Jahren eingeschlagen. Die Mannheimerin entschied sich für die Studienfächer Gesang und Songwriting an der Pop-Akademie Baden-Württemberg und steht kurz vor dem Abschluss.

Ich brenn natürlich dafür, auf der Bühne zu stehen und Songs zu singen. Alexandra Kwast

Das nötige Selbstvertrauen bringt Alexandra jedenfalls schon mal mit, um vor großem Publikum zu performen. "Genau dafür wurde ich geboren", schwärmt die Studentin im Interview mit breitem Grinsen und funkelnden Augen.

Alles für den Traum, trotz Risiko

Die Wahl, eine Karriere als Musikerin anzugehen, ist Alexandra aber keineswegs leichtgefallen. "Die Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen und professionell Musik machen zu wollen, hat mit megaviel Risiko und megaviel Unsicherheiten zu tun", erzählt sie. Man wisse einfach nicht, ob der Job später zum Leben reicht. Trotzdem wolle sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihren Traum zu verwirklichen.

Ich hab alles, was ich hab, gegeben. Und entweder es klappt. Oder es klappt nicht. Alexandra Kwast

Mit Harfe Elektra zum Vierer-Buzzer?

Für ihren Auftritt bei "The Voice of Germany" hat Alexandra ihre E-Harfe mitgebracht! Elektra, wie sie das Instrument liebevoll getauft hat, bekommt dabei fast so viel Aufmerksamkeit von den Coaches wie die Sängerin selbst. Denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Pop-Musik-Meisterstück wie "No Time To Die" von Billie Eilish so himmlisch verfeinert wird wie hier. Dafür wird Alexandra gebührend mit einem Vierer-Buzzer belohnt.

Im Gespräch nach dem Auftritt steht Harfe Elektra weiter im Fokus. Ein bisschen zu viel Harfen-Talk für Coach Kamrad.

Wir sind ja nicht bei "The Harfe of Germany", sondern bei "The Voice of Germany". Und da gehörst du absolut hin. Kamrad

Welches Team wird es?

Um sich einen Coach auszusuchen, greift sie allerdings auf eine eher unkonventionelle Taktik zurück: "Stellt euch vor, ich wäre euer Schwarm; was würdet ihr sagen, um ihn zu überzeugen?"

Letzten Endes kann sich Alexandras Herz nicht zwischen Yvonne und Kamrad entscheiden. Zum Glück hat aber ihr Bauchgefühl eine eindeutige Präferenz: Sie tritt Team Kamrad bei, der damit natürlich überglücklich ist.

"The Voice of Germany" siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.

