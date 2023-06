Abnehmen mit Wassermelone: So fördert die Sommerfrucht deine Diät

Wassermelonen sind an heißen Sommertagen ein frischer Snack für zwischendurch. Aber wusstest du, dass sich Wassermelone auch gut zum Abnehmen eignet? Entdecke ihre gesundheitlichen Vorteile, ihren hohen Wassergehalt und wie sie zur Sättigung beiträgt. Integriere die Wassermelone in deine Mahlzeiten und Snacks, um deinen Stoffwechsel zu unterstützen und Gewichtsverlust zu fördern. Wir verraten dir, was die rote Frucht alles kann.

Wie funktioniert Abnehmen mit Wassermelone?

Gute News für die warme Saison! Wer mithilfe seiner Ernährung einigen Kilos den Kampf ansagen möchte, kann seinem Körper mithilfe der Wassermelone etwas Gutes tun. Kein Wunder, immerhin enthalten Wassermelonen nicht nur wenig Zucker, sondern sind noch dazu äußerst kalorienarm (100 Gramm der süßen Frucht haben gerade einmal 30 Kalorien). Sie versorgen den Körper außerdem mit ausreichend Flüssigkeit, da sie zu 90 Prozent aus Wasser bestehen.

Wer abnehmen will, kann Wassermelone als Snack mit leichten Mahlzeiten kombinieren. Wer Erfolge sehen will, sollte jedoch unbedingt darauf achten, zusätzlich zu der leckeren Frucht möglichst viel Gemüse, Salat und mageres Fleisch wie Hähnchen oder alternativ Tofu zu sich zu nehmen.

Die Wassermelone ist aber nicht nur kalorienarm und damit ein geeigneter Diät-Snack, sondern hat auch zahlreiche weitere positive Effekte auf die Gesundheit. Die in der Melone reichlich enthaltene stoffwechselanregende Aminosäure Citrullin wird im Körper in Arginin umgewandelt, was zu einer verbesserten Blutzirkulation sowie einer gesteigerten Nährstoffaufnahme im Muskel sorgt. Heißt im Klartext: Bluthochdruck kann durch den Verzehr von Wassermelone positiv beeinflusst werden.

Die in der Frucht enthaltenen Vitamine, allen voran Vitamin C, helfen außerdem gut gegen Erkältungen, Atemwegs-Infektionen, Grippesymptome und können entzündungshemmend wirken. Ebenfalls hilft der Verzehr von Wassermelone beim Entgiften: Toxine werden aus der Leber entfernt und das Verdauungssystem angeregt, was ebenfalls positive Auswirkungen auf die Leber hat.

Die Wassermelonen-Nährwerte: So viele Kalorien, Vitamine & Co. stecken in der roten Frucht

Die Wassermelone ist ein gesundes Lebensmittel, das zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen kann. Wer die rote Frucht verzehrt, tut seinem Körper und seiner Gesundheit etwas Gutes. Und auch alle Beauty-Fans sollten der Wassermelone ihre Aufmerksamkeit schenken: Denn die darin enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe können auch einen positiven Einfluss auf unser Erscheinungsbild haben.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf je 100 Gramm Wassermelone:

Kalorien: 30

Kohlenhydrate: 8 g

Eiweiß: 0,6 g

Fett: 0,2 g

Ballaststoffe: 0,2 g

Zucker: 6 g

Kalium: 115 mg

Magnesium: 9 mg

Citrullin: 350 mg

Arginin 84 mg

Vitamin C: 8,1 mg

Calcium: 7 mg

Lycopin: 4,5 mg

Leckere Wassermelonen-Rezepte zum Abnehmen

Tipps und Tricks für gesundes Abnehmen mit Wassermelone

So unterstützend die Wassermelone für eine gesunde Ernährung auch sein mag: Ein Wundermittel ist auch die leckere Frucht allein nicht. Daher sollte stets auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Die Wassermelone dient jedoch als gesunder Snack zwischendurch, der nicht nur Heißhunger stillen kann, sondern auch einen langanhaltenden positiven Effekt auf unser Befinden haben kann.

Auf eine Crash-Diät, die über Tage lang nur den Verzehr eines Lebensmittels vorsieht, sollte auch im Falle der Wassermelone verzichtet werden.

Übrigens: Auch Wassermelonenkerne sind gesund und eignen sich hervorragend als Topping für Salate, Müsli oder als Brotaufstrich. In ihnen stecken zahlreiche Nährstoffe wie B-Vitamine, ungesättigte Fettsäuren, Eisen und Mineralstoffe wie Magnesium und Kalzium. Zusätzlich liefern auch sie Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen.

Wie schnell nimmt man mit Wassermelone ab? Wer sich an ein ausgewogenes Ernährungskonzept hält, kann recht zügig mit ersten Erfolgen rechnen. Dennoch sollte man es nicht zu radikal angehen – und nicht auf ein Wunder hoffen. Wer abnehmen will, braucht Geduld und Ausdauer.

Wie geht die Wassermelonen-Diät? Die Wassermelone sollte als Snack in den Speiseplan eingebaut werden oder in Form von köstlichen Rezepten zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Sie verhindert Heißhunger und hat zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften. Von einer Mono-Diät, die rein aus Wassermelonen besteht, solltest du aber Abstand nehmen. Setze lieber auf ausgewogene Ernährung, die durch Wassermelone ergänzt wird.