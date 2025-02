Mentale Gesundheit: So unterstützt du mit ausreichender Me-Time dein eigenes Wohlbefinden

Digital Detox

Bildschirmzeit am Smartphone verringern: Wie es dir gelingt und warum es so wichtig ist

In einer Welt, die von ständiger Konnektivität und digitaler Ablenkung geprägt ist, neigen viele dazu, einen Großteil ihrer Zeit am Smartphone zu verbringen. Von sozialen Medien über Nachrichten bis hin zu endlosen Spielen - die Verlockungen sind zahlreich. Doch was passiert, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, weniger Zeit am Handy zu verbringen? Wir geben dir praktische Tipps, wie du es schaffen kannst.