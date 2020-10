Die SAT.1-Backstube ruft! Bald wird wieder gepudert, gerührt und geknetet, denn "Das große Backen" geht 2020 in die nächste Runde. Staffel 8 steht quasi schon in den Startlöchern. Dann versammeln sich wieder zehn Hobbybäcker, um den Goldenen Cupcake, das Preisgeld von 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch abzustauben.

Es geht durch Europa: Das Motto der neuen Staffel

"In diesem Jahr werden unsere zehn Hobbybäcker backen, was unsere Nachbarn naschen. Wir machen eine süße Europareise und haben die beste Reisegruppe dafür zusammengestellt", verspricht Moderatorin Enie van de Meiklokjes.

Die kulinarische Reise geht nach:

Frankreich (Tarte)

England (herzhafte Pie)

Niederlande (Vlaai)

Dänemark (div. Gebäck)

Italien (Tiramisu neu interpretiert)

Schweden (Astrid-Lindgren-Torte)

Sendezeiten und Sendetermine

Der Start ist am Sonntag, 1. November 2020 um 17:30 Uhr in SAT.1. Anschließend kommt immer sonntags um 17.30 Uhr eine weitere Folge. Die neue Staffel umfasst wie gewohnt acht neue Folgen.

Alle Sendezeiten im Überblick:

Folge 1: 1. November 2020 um 17:30 Uhr

Folge 2: 8. November 2020 um 17:30 Uhr

Folge 3: 15. November 2020 um 17:30 Uhr

Folge 4: 22. November 2020 um 17:30 Uhr

Folge 5: 29. November 2020 um 17:30 Uhr

Folge 6: 6. Dezember 2020 um 17:30 Uhr

Halbfinale: 13. Dezember 2020 um 17:30 Uhr

Finale: 20. Dezember 2020 um 17:30 Uhr

TV-Ausstrahlung und ganze Folgen

"Das große Backen" läuft auch 2020 in SAT.1. Wenn du einmal eine Folge verpasst hast, findest du alle ganzen Folgen auf sat1.de, dort kannst du sie entweder als Wiederholung schauen oder nachträglich nachholen.

Die Jury und die Moderatoren

Auch 2020 sind die versierten Backprofis Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs dabei. Als Jury kosten sie die süßen Werke der Kandidaten und entscheiden, wer der Konkurrenz einen Schritt voraus ist.

Betty ist Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen und zertifizierte Schokoladen-Sommelière. Christian Hümbs wurde mehrfach zum Pâtissier des Jahres gekürt. Gemeinsam bilden sie ein starkes Duo, das nicht nur die Backwerke der Teilnehmer beurteilt, sondern auch wertvolle Tipps gibt.

Als Moderatorin ist auch in diesem Jahr Enie van de Meiklokjes dabei. Sie selbst kennt sich ebenfalls bestens mit dem Backen aus, was sie in ihrer eigenen Show "Sweet & Easy – Enie backt" auf sixx unter beweist.

Die Kandidaten: Wer backt mit in Staffel 8?

"Das große Backen" wäre nichts ohne talentierte und ehrgeizige Hobbybäcker, die Woche um Woche zeigen, was sie in der Backstube alles auf dem Kasten haben.

Diese 10 Teilnehmer sind in in diesem Jahr dabei: