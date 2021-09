Start von "Das große Backen" 2021: An diesem Tag beginnt Staffel 9

Rühren, kneten, dekorieren - bald wird wieder der Schneebesen in der Rührschüssel geschwungen. Das genaue Startdatum der neuen Staffel ist noch geheim. Sobald dieses verkündet wird, erfährst du es hier als Erste:r.

Sendezeiten & Sendetermine

Du willst in die Welt voller süßer Leckereien eintauchen? Alle Sendezeiten zum Backen und Träumen erfährst du hier, sobald sie bekanntgegeben werden.

Wiederholung: Ganze Folgen & Livestream von "Das große Backen" 2021

Sollte dein Fernseher einmal belegt sein, kannst du dir die Back-Show auch online live schauen. Über den Live-Stream kannst du die Folgen zur gewohnten Uhrzeit auf deinem Smartphone, PC oder Tablet verfolgen.

Du hast eine Folge von “Das große Backen“ 2021 verpasst? Kein Problem! Nach der Ausstrahlung kannst du dir alle ganzen Folgen als Wiederholung online im Stream anschauen.

"Das große Backen" 2021: So funktioniert die Show

Auf die Plätzchen, fertig, los! “Das große Backen“ geht in eine neue Runde und der kulinarische Wettstreit beginnt. Die Kandidat:innen kämpfen in sechs Runden um den Titel “Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in“ und um den Goldenen Cupcake. Zusätzlich darf der Gewinner oder die Gewinnerin ein eigenes Backbuch veröffentlichen und sich über den Gewinn von 10.000 Euro freuen.

"Das große Backen" die Kandidatinnen & Kandidaten in Staffel 9

Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, zehn talentierte und kreative Hobbybäcker:innen in die Backstube zu holen. Woche um Woche kämpfen diese um den Einzug in die nächste Runde und backen, was das Zeug hält!

Etwas Geduld brauchst du allerdings noch, bis du die Kandidat:innen kennenlernen kannst. Genauere Infos und alle Teilnehmer:innen von Staffel 9 findest du hier im Überblick.

Bist du neugierig geworden? Schon bald erwarten dich hier spannende Informationen und Neuigkeiten.