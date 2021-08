Im Clip: Dennis Aogo: "Nicht eingreifen zu können, ist ziemlich schwer"

Ina Aogo stellt sich 2021 mit "Promi Big Brother" einer harten Challenge. Sie liebt Reality-TV und darf in diesem Jahr Teil der Show sein. Aber wie ging es vor Start bei Ina zu und was sagt Dennis Aogo dazu, wie sich seine Frau schlägt? Das verrät er Melissa Khalaj und Jochen Bendel in " Promi Big Brother – Die Late Night Show".

Wie ging es Ina Aogo vor Start von "Promi Big Brother" 2021?

"Bevor so ein Projekt startet, startet man natürlich mit einer großen Portion Unsicherheit, weil man nicht genau weiß, auf was hat man sich da eingelassen und wie geht das wirklich aus?", erklärt Dennis. "Sie wollte unbedingt diese Challenge haben und deshalb habe ich gesagt: 'Ich stehe voll hinter ihr.'"

Hundertprozent Ina: Dennis Aogo ist extrem stolz

Nun hat Ina schon einige Tage auf der Raumstation und dem Big Planet verbracht und konnte beweisen, was sie alles auf dem Kasten hat. "Ich muss sagen, dass ich extrem stolz bin auf sie", gibt Dennis preis – und das sagt er nicht nur so, weil er ihr Mann ist. "Ich mein das wirklich hundertprozentig ernst, weil sie von Tag 1 einfach sie selbst ist und ja, sie hat vielleicht die ein oder andere Macke, wie wir sie alle haben, aber zu Hundertprozent ist das Ina, was ich von Tag 1 an hier seh."

Spielerfrau und verwöhnt? Von wegen

Als Spielerfrau lebt man im Luxus auf der Tasche des Mannes – mit Klischees wie diesen muss auch Ina immer wieder zurechtkommen. Aber Dennis hat dazu eine eigene Meinung: "Ich hab mich in eine Frau verliebt, die selbstständig war, bevor ich sie kennengelernt hab und die einen Schritt gewagt hat – vom Land in eine große Stadt, wie Berlin – alleine, ohne Freunde – und die es geschafft hat, sich da zurechtzufinden, ihre Ausbildung zu machen und durch den Dreck zu gehen, auch noch, weil diese Ausbildungen, die sie gemacht hat, waren auch nicht ohne."

Was Dennis noch über Ina und ihre Zeit bei #PromiBB verrät, siehst du in der aktuellen Folge von "Promi Big Brother – Die Late Night Show".

Das könnte dich auch interessieren: