Von Friede, Freude, Eierkuchen ist auf der Raumstation von "Promi Big Brother" 2021 derzeit nichts zu spüren. Brodelnde Konflikte und die Enge machen jeglicher Harmonie einen Strich durch die Rechnung.

Sind Rafi Racheks Kraftreserven aufgebraucht?

Durch den Katastrophen-Einkauf von Rafi Rachek nagen die Bewohnerinnen und Bewohner zudem am Hungertuch, was zu noch mehr Spannungen führt. Kein Wunder, dass dieser Zustand an Rafi nagt, der nicht mehr an sich halten kann und die Beherrschung verliert.

Im Clip: Katastrophen-Einkauf - Rafi Rachek verschenkt 5 Euro

Bittere Tränen unter der Bettdecke

Rafi verkriecht sich unter seiner Bettdecke und weint bitterlich. Er schluchzt sogar laut. Mimi Gwozdz ist so überrascht, von diesem Gefühlsausbruch, dass sie anmerkt: "Der tut nur so." Doch Gitta Saxx widerspricht: "Das glaub ich nicht." Sie schätzt: "Sauerstoffmangel ist das. Er hat jetzt ein Down. Hat er gerade noch gesagt."

Marie Lang und Ina Aogo eilen zur Tröstung

Ina Aogo und Marie Lang setzen sich an seine Seite und erkundigen sich bei Rafi, was los sei. "Einfach alles", schluchzt er. "Es kommt einfach alles gerade hoch." Ihm ist gerade alles zu viel; das Licht zu hell, die Luft zu dünn, der Geruch zu eklig. "Das ist einfach so krass hart", klagt er.

"Promi Big Brother": Wenig Platz auf der Raumstation

Dass so viele Menschen auf engem Raum leben, zerrt zusätzlich an Rafis Nerven. "Ich hoffe, es fliegt heute einer", wünscht sich Rafi und tatsächlich wird sein Wunsch wahr: Heike Maurer wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern nach draußen gevotet.

Eine Bewohnerin geht, eine Bewohnerin kommt

Nur Pech, dass schon der nächste Einzug vor der Tür steht: Barbara "Babs" Kijewski ist die Neue im #PromiBB-Weltall, die auch schon herzlich-lakonisch von ihrer neuen Mitbewohnerin Gitta begrüßt wird: "Willkommen im Paradies …"

Ob Rafi sich wieder fängt oder er noch mehr Grund zur Traurigkeit hat, siehst du heute Abend um 22:20 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.