"Big Brother" 2024 - Trennung bei Maja und Christian?

Das Container-Pärchen geht getrennte Wege. Was ist passiert? Hinter dem nächsten Türchen des fiesen "Big Brother"-Adventskalenders verbirgt sich die Bestrafung für weitere Regelverstöße der Container-WG.

"Big Brother" 2024: "Ihr dürft euch ab sofort nicht mehr im selben Raum aufhalten"

"Es ist keine Schlafenszeit!" Weil die Bewohner:innen trotzdem tagsüber das ein oder andere Nickerchen gehalten haben, müssen Maja und Christian nun die Konsequenzen tragen. "Ihr dürft euch ab sofort nicht mehr im selben Raum aufhalten. Das gilt auch für den Innenhof", verliest Benedikt Big Brothers Nachricht. Noch ein letzter Kuss - dann ist Schluss mit Kuscheln.

Das ist wie die Ost-West-Beziehung früher. Frauke , 2024

"Das ist wie die Ost-West-Beziehung früher", lacht Frauke, als Maja durchs Fenster einen Blick auf ihren Liebsten erhaschen will. Um ihre Trennung auf Zeit zu überbrücken, bastelt Christian liebevoll ein Geschenk, das er abends in Majas Bett versteckt. "Du bist so süß", bedankt sich Maja freudestrahlend durchs Fenster.

Mateo in der Opferrolle

Während das getrennte Pärchen das Beste aus der Bestrafung macht, hat Mateo an seinem "Geschenk" immer noch zu knabbern: Er musste sich anschauen, wie seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hinter seinem Rücken über ihn lästern.

Keiner hat mit mir gesprochen, es wurde nur in Gruppen über mich hergezogen. Mateo , 2024

Seitdem ist für den 46-Jährigen eines klar: Er ist ein Opfer von Hetze. "Aber ich wusste das ja, ich habe das schon lange gespürt und gemerkt und gehört, die Tuschelei. Und immer wenn ich reinkam [war es] schnell ruhig", beklagt er sich bei Nicos. "Keiner hat mit mir gesprochen, es wurde nur in Gruppen über mich hergezogen. Das hat keiner verdient. Ich rede immer frei Schnauze."

Bertha hat genug von "Lästereien und Tuscheleien"

Bertha, die das Gespräch mitgehört hat, kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein." Im Gespräch mit Benedikt und Luanna stellt die 37-Jährige fest: "Es ist kindisch! Er kann nicht sagen, dass er keine Lästereien und Tuscheleien gemacht hat, weil das einfach nicht stimmt. Das ist lachhaft. Und das weiß jeder von uns." Benedikt stimmt zu: "Das ist wirklich falsche Wahrnehmung."

Wenn Mateo das doch nur zugeben würde! "Damit würde er Größe zeigen und nicht damit, was er jetzt macht", glaubt Bertha. Die Drei sind sicher: Dieses Verhalten kann sich Mateo nur leisten, weil er bereits das goldene Ticket fürs Finale hat.

