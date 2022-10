Es ging um alles! Das war das Finale von "Das große Backen" 2022

Anzeige

Das Ziel ist zum Greifen nah! Caterina, Christa, Dörte und Raheem kämpfen in der Jubiläumsstaffel von "Das große Backen" um den Einzug ins Finale.

Wer kommt ins Finale von "Das große Backen" 2022?

Endspurt bei "Das große Backen" 2022: Drei Hobbybäckerinnen und ein Hobbybäcker sind noch übrig und kämpfen um den Einzug ins fulminante Finale. Doch zunächst steht das Halbfinale in Folge 7 an. "Wir sind in der Jubiläumsstaffel. Von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendeine Überraschung kommt", mutmaßt Kandidatin Caterina.

Eine Überraschung verrät die Preview: Es gibt kein Rezept. "Ihr habt nämlich mich", verkündet Enie van de Meiklokjes und springt freudig vor die Kandidat:innen. "Wir backen!" Die Moderatorin backt vor und alle anderen backen nach. "Wie in der Schule", stellt Raheem grinsend fest.

Märchenhaftes und Gruseliges im Halbfinale

Das Halbfinale verlangt noch weitere Fingerfertigkeiten. Die Vorschau zeigt aus Fondant modellierte Figuren, die auf einer Torte stehen, welche wiederum an ein Märchenbuch erinnert. Christa modelliert für ihren Kuchen gar eine gruselige Hand, was Enie fasziniert: "Ich find das toll, dass du hier noch so ein Nagelstudio nebenbei betreibst."

