Bereits in den vergangenen Folgen konnte Raheem mit ausgefallenen und exquisiten Aromen in Kuchen und Torten überzeugen. Im Finale triumphiert er mit einer legendären Jubiläumstorte und gewinnt den Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker" in der 10. Staffel von "Das große Backen".

Zehn Kandidat:innen kämpften anfangs um den Titel, im Finale standen die drei besten der 10. Staffel von "Das große Backen". Zum Höhepunkt des Jubiläums mussten Christa, Raheem und Caterina noch mal ihre Stärken ausarbeiten – über sich hinausgewachsen ist nur einer. Raheem ist der Gewinner 2022.

Sie sind gekommen, um zu siegen

Die drei Finalist:innen in der Jubiläumsstaffel wollten alle das Gleiche: Den Sieg und die damit verbundenen 10.000 Euro, das eigene Backbuch und die goldene Trophäe. Die ersten beiden Aufgaben durften Raheem, Caterina und Christa noch zu dritt bestreiten und die SAT.1-Backstube mit Magie und Kulinarik füllen.

Das vorzeitige Aus für Caterina

Hohe Patisserie-Kunst war nicht nur in der ersten Aufgabe, sondern auch in der technischen Prüfung gefordert. Exakte Schnitten, akkurat geschichtet und absolut überzeugend im Geschmack, waren die Herausforderung in der ersten Runde. Caterina konnte hier mit gleichmäßigen Schichten und minimalistischer Dekoration punkten. Doch ihre Konkurrent:innen waren ihr dicht auf den Fersen.

Die folgende Challenge war an die legendärste technische Prüfung von "Das große Promibacken" angelehnt. Drei feine Moskauer Mousse-Türmchen sollten in drei Stunden präsentiert werden. Christa kämpfte dabei nicht nur mit dem knackigen Waffelteig, sondern vor allem auch mit den zu dickflüssigen Mirror Glaze.

Vor der finalen Aufgabe musste sie sich dann geschlagen geben. Hobbybäckerin Caterina landet somit auf Platz 3 der 10. Staffel.

Allein die letzte Torte zählt für den Sieg

In der letzten großen Aufgabe geht es für die beiden Finalist:innen Christa und Raheem darum, ein ganz besonderes Glanzstück abzuliefern: eine dreistöckige Torte, die des Jubiläums würdig ist und sowohl optisch als auch geschmacklich so richtig auftrumpft!

Unterschiedliche Füllungen, Crunch-Einlagen und Deko-Elemente machen beide Torten zu zwei einmaligen Jubiläumsgeschenken.

Raheem gewinnt die 10. Staffel

Mit der modernen Optik, den stimmigen Proportionen, raffinierten Techniken und einem schönen Farbkonzept konnte der gebürtige Syrer im Finale glänzen. Vor allem aber seine experimentellen Aromen haben ihm zuletzt einen winzigen Vorsprung verschafft, der ihn zum Sieg führte. Damit ist Raheem der Gewinner von "Das große Backen" 2022.