Christa (28) aus Immenstadt, Bayern

Anzeige

"10 Jahre ‚Das große Backen' – und ich bin dabei! Ich kanns kaum fassen, dass es jetzt wirklich losgeht!" Die Allgäuerin ist mit fünf Geschwistern aufgewachsen, ihre Inspiration holt sie aus Blumen, Bäumen und Landschaften in ihrer Umgebung. Wenn Christa nicht backt, ist sie sehr musikalisch unterwegs und spielt gleich mehrere Instrumente: Trompete, Flügelhorn, Gitarre und Klavier – diese Leidenschaft teilt sie mit ihren Geschwistern. Zu "Das große Backen" wurde sie von ihrem Mann Bernhard angemeldet. Christa hat sich ein klares Ziel gesteckt: "Was ich anfange, will ich auch zu Ende bringen!"