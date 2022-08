Dörte (61) aus Blankenfelde-Mahlow in Brandenburg

"Ich liebe diese Sendung! Hier zu stehen macht mich stolz, aber auch dankbar." Dörte ist ein Familien- mensch durch und durch. Beruflich hat sie sich als Zahntechnikerin einen eigenen Betrieb mit 20 Mitarbeitern aufgebaut, in dem sie mit ihrer ganzen Familie tätig ist. Als hätte Dörte damit nicht genug zu tun, ist sie auch Vorstand in der Handwerkskammer und Zahntechnikerinnung. Die 61-Jährige backt bereits seit 50 Jahren. "Ich habe schon sehr früh mit dem Backen angefangen, aber so richtig erst zur Hochzeit meines Sohnes. Ihr Motto: "Wenn das Leben einmal eintönig wird, streue ich bunte Streusel drüber!"