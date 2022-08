Christian (47) aus Werneck, Bayern

Christian ist der Mann der tausend Jobs. Wenn er nicht für die Stadt Würzburg als Vollstrecker Geld eintreibt, im Gesundheitsamt aushilft oder Security bei Events macht, ist er außerdem Chauffeur, Bundeswehr-reservist oder Platzanweiser bei den Mozart Festspielen. Langweilig wird es dem 47-Jährigen auf keinen Fall. Nur gut, dass er noch Zeit zum Backen findet. "Am liebsten backe ich Torten mit Biskuit-Böden. Meine Strategie: Punkt für Punkt die einzelnen Schritte abzuarbeiten." Seine Freizeit verbringt er mit seiner Freundin, seinen Töchtern, seinem Hund – am besten mit allen in seinem Boot – wenn es das Wetter zulässt.