Anje (43) aus Lindholz in Mecklenburg-Vorpommern

Nicht wundern: bei Anje wurde kein T vergessen! Ein seltener Vorname, nicht einmal eins von 100.000 Mädchen wird so genannt. Die 43-Jährige Mutter (zwei Söhne, eine Tochter) backt seit Kindheitstagen, hat großes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, muss jedoch gestehen: "Ich bin wahnsinnig verpeilt und chaotisch. Aber wenn ich ins Backzelt komme, fängt es an zu glitzern!" Seit zehn Jahren gibt es "Das große Backen" – Anje war als Fan von Anfang an dabei. An Werktagen betreibt sie ihren eigenen Kosmetiksalon, am Wochenende geht die Dauerkartenbesitzerin gern mit einer Freundin oder ihrer Tochter zu den Heimspielen von Hansa Rostock.