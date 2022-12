Dein Wochenhoroskop ab 28. November 2022: Es geht jetzt um Gemeinschaft

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 1. Dezember

Jetzt geht es um Gemeinschaft

Mond und Saturn stehen in Wassermann – damit geht es besonders stark um Gemeinschaft. Außerdem steht Mars weiter im Zeichen Zwillinge und wir haben eine starke Schütze-Betonung – Stichwort ist hier Begeisterung, wir wollen andere mitreißen.

Glückskind Skorpion

Mit Mond und Saturn in Wassermann geht es um Gemeinschaft – das zeigt sich bei Skorpionen in einer großen Toleranz für alle Menschen, die sie umgeben.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder fühlen sich in der richtigen Gemeinschaft sehr wohl und geborgen. Das Gefühl sich auf andere verlassen zu können, tut euch jetzt sehr gut.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Stier (21.04.-20.05.)

Für Stiere ist dieser Montag mit Schwung verbunden. Tschüss Bad Monday, hallo Strahle-Tag! Euer Kopf ist voller Ideen und euer Geist voller Elan.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge lassen sich mitreißen. Die Personen in eurer Umgebung schenken euch ein rundum tolles Gefühl. Ihr spürt, dass ihr geliebt werdet. Ihr braucht auch das Gefühl, nicht überlastet zu sein, was ihr diese Woche verspürt.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sollten sich nicht mit anderen vergleichen. Wenn euch das Tempo der anderen zu schnell ist, zieht euch raus und vergleicht euch nicht mit ihnen.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen erwartet eine tolle Woche, da ihr zu ein paar Leuten in Kontakt tretet oder an einem Projekt herumfeilt, dem noch der letzte Schliff fehlt. Eure eigene Motivation ruft auch bei anderen Begeisterung hervor.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sind sehr fokussiert im Moment und suchen sich Menschen, die gerade genau so ticken. Zu viele Verzettlungen würden euch momentan nicht gut tun, darum solltet ihr diese vermeiden.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. (24.09.-23.10.)

Für Waagen eine schöne Woche, da ihr spürt, dass ihr gebraucht werdet. Etwas längst Vergessenes taucht wieder bei euch auf und bringt euch neuen Schwung und neue Sichtweisen.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione haben eine große Akzeptanz und Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen. Politische und gesellschaftliche Probleme regen euch zum Denken an und ihr seid dabei nicht engstirnig. Spannende Diskussionen stehen an.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen haben ihre Geburtstagszeit und erleben eine wunderschöne Zeit. Eine Zeit, die euch beflügelt. Wunderbare Begegnungen erwarten euch!

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind gerne mit Freunden in Kontakt. Ihr solltet versuchen eure Herzensmenschen so oft wie möglich zu treffen. Das hilft euch, euch selbst mehr zu spüren und präsent zu sein.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner erleben super neugierige Menschen um sich herum und lassen sich ein wenig davon anstecken. Ihr wisst diese Woche besonders die unterschiedlichen Stärken der Personen in eurem Umfeld zu schätzen.

Wochenhoroskop 28.11-02.12. Fische (20.02.-20.03.)

Fische zeigen Präsenz. Euch ist wichtig zu zeigen, dass ihr mit anderen verbunden seid und zeigt ihnen das durch kleinere und größere Gesten.