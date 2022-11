Dein Wochenhoroskop vom 21. bis 25. November 2022: Seid liebevoll zueinander! 

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop 16.11.2022

Liebevoller Umgang miteinander

Die Sonne wechselt in dieser Woche von Skorpion ins Zeichen Schütze. Das ist eine Zeit, in der wir viel inneres Licht brauchen, in der uns aber auch immer wieder ein Licht aufgehen kann. Mit Merkur und Venus in Schütze kommunizieren wir sehr liebevoll.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder haben nun die richtige Community um sich herum. Außerdem habt ihr jede Menge Dinge, auf die ihr euch freut – zurecht!

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Stier (21.04.-20.05.)

Für Stiere ein toller Wochenbeginn, den ihr mit anderen feiert. Ihr sucht die Nähe zu anderen Menschen.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Zwillinge (21.05.-21.06.)

Zwillinge haben das Gefühl, etwas zu Ende bringen zu müssen. Ihr macht etwas langsam diese Woche, was euch durchaus gegönnt sei. Denn Zeit ist sehr kostbar und diese auszukosten sehr wertvoll.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse haben zu Beginn der Woche gleich ein super Gefühl. Es macht sich eine Begeisterung breit, die euch die Woche über begleitet und mit der ihr andere anstecken könnt.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind gerne im Austausch mit anderen, vor allem jenen, die eine Aussicht aus der Vogelperspektive haben.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen beginnen in dieser Woche mit etwas Neuem. Besonders zum Ende der Woche hin wird es für euch spannend und auch etwas turbulent.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. (24.09.-23.10.)

Waagen können diese Woche ihre Gefühle sehr gut ausdrücken. Ihr seid schöngeistig unterwegs und erfreut euch besonders an Musik, Literatur und guten Filmen.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione gehen mit echt guter Laune in diese Woche. Euch erwartet viel Positives und einige Überraschungen …

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen erwartet eine besondere Woche. Es wandert nicht nur die Sonne in euer Zeichen, es gibt auch einen Neumond im Zeichen Schütze. Das bedeutet Abschluss und Neubeginn.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind in den letzten vier Wochen ein gutes Stück vorangekommen. Das macht sich nun dadurch deutlich, dass ihr viel entspannter seid und eine Menge Ideen in euch trägt.

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner entdecken heute die Poesie für sich. Sprachlicher Flow ist euch diese Woche sowohl in der Arbeit als mit euren Liebsten sehr wichtig. Schöne Sprüche, ein interessantes Zitat oder Wortspiele begleiten euch durch diese Woche

Wochenhoroskop 21.11-25.11. Fische (20.02.-20.03.)

Fische erleben eine wunderschöne Woche mit gutem Feedback. Ihr freut euch darauf, mit anderen etwas gemeinsam zu schaffen. Im Job oder zuhause. Harmonie liegt in der Luft!