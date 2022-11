Selina und Michael haben bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geheiratet. Aber sind sie noch zusammen?

Anzeige

+++ Update 25.10.2022 +++

Reunion nach dem Experiment Ehe

Nach ihrer Traumhochzeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" war Michael überzeugt, in Selina seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Auch Selina empfand das gleiche – dann folgte die Trennung.

Die beiden trennten sich ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit wieder. Doch für Selina hat die Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" trotzdem etwas Positives mit sich gebracht: In einem Instagram-Post zeigt sie sich gemeinsam mit den anderen Teilnehmer:innen der Show.

Neue Freundschaften statt einem Ehemann

Gemeinsam haben sie ein Wochenende auf einer Hütte im Schwarzwald verbracht. Selina freut sich über dazugewonnene Freunde. "Auch wenn das Experiment an sich nicht geglückt ist, bin ich froh, so liebe Menschen dadurch kennengelernt zu haben", schreibt sie unter dem gemeinsamen Foto.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 18.01.2022 +++

Hochzeit, Namensänderung, Ehe-Aus: Selina und Michael verkünden auf Instagram ihr Ehe-Aus:

"Es tut uns leid, dass auch wir euch diese Nachricht nach einem knappen halben Jahr nun unterbreiten müssen, da so viele an uns geglaubt haben, aber [auch] wir haben bis zur letzten Minute daran festgehalten."

Das gescheiterte Paar kann seine Fans immerhin teilweise beruhigen: Es gebe keinen Rosenkrieg, verspricht es. Selina und Michael sind sich einig: "Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass Hochzeit auf den ersten Blick eine Bereicherung für mein Leben war und ich es jederzeit wieder so tun würde."

+++ Update 23.12.2021 +++

Selina und Michael entscheiden sich im großen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale für die Ehe. Doch Selina hat noch ein Ass im Ärmel. Sie hat eine Überraschung für ihren Ehemann Michael ...

>>> Lies hier, wie sich die anderen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare im Finale von Staffel 8 entschieden haben

+++

Wie entscheiden sich Selina und Michael?

Schon kurz nach der Hochzeit glaubt der 30-jährige Michael, in Selina seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Seine Frau empfindet das umgekehrt genauso. So gesteht die 26-Jährige ihrem Mann sogar: "Ich kann definitiv sagen, dass ich mich verguckt und verknallt habe in dich."

Beide haben nach den Flitterwochen jedoch eine große Herausforderung vor sich: Sie trennen im Alltag 300 Kilometer, da Selina in Aachen und Michael in Oldenburg lebt. Können sie ihre Gefühle trotzdem vertiefen und hat ihre Ehe Bestand? Zunächst gilt es den Alltag zu meistern. Wie wohnt der Partner bzw. die Partnerin? Können sich Selina und Michael in der Wohnung des jeweils anderen wohlfühlen? Für eine Sache hat Michael schon vorab gesorgt: Er hat seiner Frau die Hausschuhe besorgt, die sie unbedingt haben wollte. Dafür gibt es definitiv Pluspunkte.

Im Finale fällt die Entscheidung

Die 26-Jährige und ihr Angetrauter scheinen bereits ineinander verknallt zu sein. Doch ob die beiden wirklich zusammenbleiben und ihre Ehe nach dem Experiment fortführen, entscheiden sie erst im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick".

Dort werden Selina und Michael – wie auch die anderen Paare – gefragt, ob sie die Ehe oder die Scheidung möchten. Bis das Finale am 22. Dezember 2021 ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn läuft, musst du dich allerdings noch etwas gedulden.

In Staffel 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen wieder mehrere Paare die Ehe: Peter und Jaqueline. Christoph und Nadine. Kinga und Morten. Oliver und Michaela. Markus und Jana. Natascha und Dennis.

Wir stellen alle Kandidatinnen und Kandidaten von Staffel 9 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor. Wir bieten alle Informationen zu Sendezeiten, Sendeterminen und Wiederholungen der ganzen Folgen. Und wir schauen auf alle bisherigen Staffeln: Wer ist noch zusammen, wer hat sich getrennt?

Das könnte dich auch interessieren: