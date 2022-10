Der Löffel, der das Leben verändert: Rund 270 Hobby- und Profiköch:innen sind seit 2013 in Deutschlands größter Kochshow an den Herd getreten und haben kulinarische Kunstwerke in absoluter Perfektion kreiert. Die Gewinner:innen durften sich nicht nur über die Siegprämie von 50.000 Euro freuen, sondern auch über ein eigenes Kochbuch mit vielen Rezepten aus der Show. Die Gerichte aus den finalen Kochrunden gibt's ebenfalls hier.

Welcher Coach führte die meisten Kandidat:innen zum Sieg?

Die Konkurrenz bei "The Taste" ist hart, so viel steht fest. Immerhin treten in der Kochshow nicht nur Hobbyköch:innen an, sondern auch echte Profis aus der Gastronomie und Hotellerie. Schafft man es als Kandidat oder Kandidatin durch die Castingrunden in die Sendung, hat man schon eine Menge Können unter Beweis gestellt. Buhlen anschließend noch mehrere Coaches um die Köchin oder den Koch, dann hat sie oder er sogar die ehrenvolle Aufgabe, sich für ein Team zu entscheiden. Doch welcher Coach hat in den vergangenen Staffeln seine Kandidat:innen auf das Siegertreppchen bringen können?

Ganz vorn mit den meisten Siegen bei "The Taste" steht Alexander Herrmann. Bereits viermal erarbeitete er mit seinen Teamkolleg:innen den goldenen Löffel, auf dem das finale Menü nicht nur die wechselnde Jury, sondern auch die anderen Coaches zum Staunen brachte.

Die Siege von Team Alexander Herrmann

2014: Jan Aigner (Staffel 2)

2016: Marco Zingone (Staffel 4)

2017: Lisa Angermann (Staffel 5)

2019: Marko Ullrich (Staffel 7)