"Ich bin Feuer und Flamme": Yvonne schnappt sich dieses "The Voice"-Talent im Rekordtempo

Blitz-Buzzer für Gian Carlos Navea: Nach gerade mal zwei Versen des 24-Jährigen hat sich Yvonne bereits umgedreht. Warum der gebürtige Filipino so unglaublich charismatisch ist und wie er alle vier Coaches um den Finger wickelte, erfährst du hier.

Sieh dir die Folge mit Gian Carlos Navea hier kostenlos an

116:35 Min

Ab 6

Das Wichtigste in Kürze Gian Carlos Navea holt sich mit "Watermelon Sugar" von Harry Styles direkt einen Vierer-Buzzer ab.

Welche bewegende Geschichte den 24-Jährigen nach Deutschland brachte und warum ihn Yvonne Catterfeld gar als Traummann bezeichnet, erfährst du hier.

"The Voice of Germany" siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.

Gestatten: Traummann Gian Carlos Navea

Es dauert gerade mal ein paar Sekunden bis zum ersten Buzzer. Ganze zwei Verse muss Gian Carlos Navea singen, da schaut ihm Yvonne Catterfeld schon gebannt zu. Und schon bald folgen weitere Coaches. Seine Interpretation des Harry-Styles-Hits "Watermelon Sugar" holt fast spielend leicht den Vierer-Buzzer.

Gian Carlos im Komplimente-Hagel

Im Anschluss sind die Coaches sichtlich geplättet von der Performance des 24-Jährigen. Samu bietet ihm direkt ein "Drei-Phasen-Programm" an:

In Samus Team kommen "The Voice" gewinnen Gemeinsame Songs schreiben

Wow. Wenn ein Coach dir direkt den Gewinn der Show und gemeinsame Projekte verspricht, kann deine Blind Audition so schlecht nicht gelaufen sein ... doch auch die anderen Coaches fangen an, um das Talent zu buhlen.

"'Watermelon Sugar' ist ein Song, der ultraschwer zu covern ist", setzt nun auch Mark Forster an. Das Lied bestehe nur aus wenig Text. Entsprechend seien Cover-Versionen meist eher ein Kompliment an Harry Styles, weil man erst dann erkenne, wie gut der Schöpfer des Songs eigentlich sei. "Das hatte ich bei dir nicht. Ich dachte: 'Krass, wie gut ist der, der das [gerade] singt!"

Übrigens gibt es alle Folgen dieser und der vergangenen Staffeln auf Joyn

Nun mischt sich auch Kamrad ein.

Der erste Ton war schon so: "Okay, das ist besonders!" Kamrad

"Das ist eine ganz besondere Stimme. Wie du die hohen kraftvollen Sachen singst und wie gefühlvoll gleichzeitig diese tiefen Momente waren, das ist ganz selten", schwärmt der Jüngste unter den Coaches.

Von Krankheit, Familie, Deutschkursen und Feuerwehr-Männern

Die Coaches wollen wissen, was das Talent denn sonst so macht. Gian Carlos erklärt, dass er erst seit einem Jahr in Deutschland ist. "Ein Jahr erst?", staunt Yvonne nicht schlecht, schließlich ist das Deutsch des Talents mit philippinischen Wurzeln schon wahnsinnig gut!

Hergekommen sei er, weil seine in Deutschland lebende Tante an Krebs erkrankt ist, erklärt Gian Carlos weiter. Der 24-Jährige wollte sie während der Chemotherapie nicht alleine lassen. Die Geschichte stimmt alle vier Coaches nachdenklich, vor allem Yvonne zeigt sich sichtlich gerührt.

Als der 24-Jährige dann noch von seiner angestrebten Ausbildung zum Feuerwehrmann berichtet, ist Yvonne nicht mehr zu bremsen.

Hey, du bist der totale Traummann! Yvonne Catterfeld zu Gian Carlos Navea

Lustig, dass direkt die männlichen Coaches bei Yvonnes Aussage auf die Bremse treten und versuchen, ihre Kollegin etwas einzufangen. Doch die verteidigt ihre Aussage: "Feuerwehrmann ist so ein ehrenvoller Beruf ..." Und setzt noch einen drauf.

Ich bin Feuer und Flamme für dich als Musiker! Yvonne Catterfeld gegenüber Carlos

In dieses Team geht das begehrte Talent

Als es um die Wahl des richtigen Teams geht, wird Gian Carlos Navea dann fast schon analytisch, wenn auch sehr diplomatisch. Jeder der Coaches sei auf seine oder ihre Weise ganz speziell, habe eine besondere Stimme oder ein bestimmtes Talent. Aber der 24-Jährige habe sich im Vorfeld geschworen, er werde in das Team des Coaches gehen, der sich als Erstes umdreht. Es geht also ab ins Team Yvonne!

"The Voice of Germany" siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.