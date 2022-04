23 Wochen! Das sind mehr als 160 Tage, in denen unsere vier Finalist:innen Becki, Benni, Nick und Patrick voller Disziplin sehr viel Sport trieben und penibel auf ihr Essen achteten. Jene 23 Wochen lagen zwischen dem Startschuss im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos und dem Finale am 10. April 2022. Was man an seinem Körper mit Abnehmen in nicht mal einem halben Jahr für Veränderungen schaffen kann, demonstrierten alle vier Finalist:innen äußerst eindrucksvoll in der Finalshow.

Patrick aus Team Pink ist der verdiente Sieger

Das beeindruckendste Ergebnis aller Kandidat:innen legte Patrick hin. Bei einem Startgewicht von 191,4 kg nahm er in 23 Wochen 94,4 kg ab und bringt jetzt lediglich noch 97 kg auf die Waage. Prozentual bedeutet dies eine Abnahme von 49,3 Prozent, also praktisch die Hälfte seines ursprünglichen Gewichts.

Im Video: Das finale Wiegen und die Siegerehrung des Gewinners

Becki, Benni und Nick erwiesen sich als würdige Finalist:innen; sie verloren zwischen 35 und 42 Prozent ihres einstigen Startgewichts. Nach Patrick belegten Nick, Benni und Becki die Plätze 2 bis 4 und durften sich somit ebenfalls noch über ein kleines Preisgeld freuen. Die genauen Abnahmen findest du in der Tabelle unten.

Patricks Zwillingsbruder Fabian gewinnt das kleine Finale

Dass sich die beiden Zwillingsbrüder Patrick und Fabian sehr erfolgreich gegenseitig motivierten, sah man auch am Wiegeergebnis von Fabian. Er ging vor 23 Wochen mit einem Gewicht von 171,8 kg ins Rennen und erreichte nun mit 95,8 kg die Ziellinie. Er nahm also 76 kg respektive 44,24 Prozent ab.

In einem Absolut-Ranking liegt Fabian damit sogar vor den drei Finalist:innen Becki, Benni und Nick auf Platz 2. Als Nichtfinalist gewinnt er aber immerhin das so genannte kleine Finale gegen die 15 weiteren Mitstreiter:innen und somit einen Wellness-Urlaub im Schwarzwald. Auch die Abnahmeerfolge aller anderen Kandidat:innen von Folge 1 im Abnehm-Camp auf Naxos bis zum Finale können sich mehr als sehen lassen. Du findest sie detailliert in dieser Tabelle.

Name Startgewicht Raus in ... Abnahme

in Kilogramm Abnahme

in Prozent Finalgewicht Aylin 133,3 kg Woche 1 15,0 kg 11,25 % 118,3 kg Stefan 138,4 kg Woche 2 24,5 kg 17,70 % 113,9 kg Jannika 105,5 kg Woche 3 30,9 kg 29,29 % 74,6 kg Florian 161,8 kg Woche 4 30,5 kg 18,85 % 131,3 kg Paolo 147,8 kg Woche 5 21,1 kg 14,28 % 126,7 kg Sabine 149,5 kg Woche 6 40,9 kg 27,36 % 108,6 kg Claudia 132,8 kg Woche 8 29,0 kg 21,84 % 103,8 kg Dilan 147,6 kg Woche 8 58,4 kg 39,57 % 89,2 kg Nico 178,0 kg Woche 9 52,1 kg 29,27 % 125,9 kg Philipp 198,2 kg Woche 9 74,3 kg 37,49 % 123,9 kg Francesca* 113,2 kg Woche 10 k. A. k. A. k. A. Sven 178,0 kg Woche 10 55,9 kg 31,40 % 122,1 kg Linda 109,1 kg Woche 11 44,4 kg 40,70 % 64,7 kg Alisa 161,1 kg Woche 11 63,2 kg 39,23 % 97,9 kg Yasemin 120,6 kg Halbfinale 1 47,1 kg 39,05 % 73,5 kg Fabian 171,8 kg Halbfinale 2 76,0 kg 44,24 % 95,8 kg Becki 120,5 kg Finale 42,7 kg 35,44 % 77,8 kg Nick 171,8 kg Finale 71,4 kg 41,56 % 100,4 kg Benni 137,0 kg Finale 54,1 kg 39,49 % 82,9 kg Patrick 191,4 kg Sieger 94,4 kg 49,32 % 97,0 kg

* Wegen Corona konnte Francesca leider nicht am Finale teilnehmen, daher fehlen hier die finalen Ergebnisse. Im Abnehmcamp hatte sie bis zu ihrem Ausscheiden in Woche 10 sehr gute 26,1 kg angenommen.

