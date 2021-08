Danni Büchner war vor "Promi Big Brother" 2021 bereits im ein oder anderen Reality-Format zu sehen. Vor allem ihr Auftritt in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" haben einige nicht gut in Erinnerung. Pascal Kappés nannte sie nicht zuletzt narzisstisch und sorgte für böses Blut zwischen ihm und Danni.

Danni Büchner vs. Ina Aogo – Freundschaft oder Feindschaft?

Doch der Soap-Darsteller ist nicht der Erste, der es sich bei Danni verscherzte: Ina Aogo und die Büchnerin gerieten schon relativ früh in der neuen Staffel aneinander. Zuletzt schien es an Tag 10 so, als würden sich die Wogen so langsam glätten. Danni forderte die Spielerfrau auf, ihr die Haare zu flechten, immerhin sei Ina als gelernte Friseurin und Kosmetikerin ein Profi.

Im Clip: Ina Aogo weint wegen Danni Büchner

Danni hat den ersten Schritt gemacht

"Ist Ina einfach raus bei Danni?", will Melissa Khalaj von Joelina Karabas wissen, die ins Studio geschaltet ist. "Ich glaub, im Inneren weiß Mama, dass die nie best friends werden", urteilt Joelina. "Aber ich finde einfach, man hat's gesehen: Mama hat den ersten Schritt gemacht." Ob es zwischen Ina und Danni bei " Promi Big Brother" 2021 von nun an versöhnlicher zugeht, wird sich aber erst noch zeigen.

Joelina erinnert sich nicht an Ennesto Monté

Ginger Wollersheim, die als Gästin im Studio ist, ergreift das Wort, um auf Ennesto Monté zu sprechen zu kommen. Er war mit Danni zusammen. "Ich glaub auch, Ennesto hat sie lockerer gemacht", fachsimpelt Ginger. Aber der ehemalige Partner scheint schon längst passé zu sein. Joelina antwortet nur mit einem trockenen "Wer? Wer war das nochmal?" auf Gingers Theorie.

Wer ist Dannis Neuer?

Kein Wunder, dass nach diesem Exkurs in Dannis vergangenes Liebesleben auch der Status Quo analysiert wird. Danni hat schon einen Neuen - einen F*ckboy. Allerdings ist noch nicht so viel über ihn bekannt. Melissa fasst zusammen: Er ist Mitte 40, wohnt auf Mallorca, Halbspanier und man kennt ihn. Dann wirft sie eine pikante These aus: Die Beschreibung würde gut auf Paco Steinbeck passen, der gemeinsam mit Danni im "Promi Big Brother"-Weltall abgehoben ist.

Joelina schweigt – und grinst

Melissa hakt bei Joelina nach, ob es Paco garantiert ist – und die hüllt sich in Schweigen. "Sie hat kein Kommentar gesagt!", entfährt es Melissa. Aber Ginger verwirft diesen Gedanken: "So kann man sich nicht verstellen", so die ehemalige #PromiBB-Bewohnerin. "Außerdem, Paco steht doch auf Janine [Pink].

Das ganze Interview mit Joelina Karabas siehst du in der aktuellen Folge von "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Wie es mit Danni auf der Raumstation und auf dem Big Planet weitergeht, siehst du wieder heute Abend, am 16. August 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.