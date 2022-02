Wann startet "The Voice Kids" 2022?

2022 wird in der Geschichte von "The Voice Kids" ein ganz besonderes Jahr. Denn dann startet die Jubiläumsstaffel! Die 10. Staffel von "The Voice Kids" startet am 4. März 2022. Jeden Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 kämpfen die Coaches dann in den Blind Auditions wieder um die besten Talente. Die neueste Folge läuft danach immer freitags zur Primetime.

Das sind die Sendezeiten und Sendetermine zu "The Voice Kids" 2022:

Folgennummer Datum Uhrzeit Folge 1 Blind Auditions Freitag, 4. März 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 2 Blind Auditions Freitag, 11. März 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 3 Blind Auditions Freitag, 18. März 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 4 Blind Auditions Freitag, 25. März 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 5 Blind Auditions Freitag, 1. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 6 Blind Auditions Freitag, 8. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 7 Battles Freitag, 15. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 8 Battles Freitag,22. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 9 Sing Offs Freitag, 29. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn Folge 10 Finale Freitag, 6. Mai 2022 20:15 Uhr SAT.1 und auf Joyn

"The Voice Kids" 2022 im TV, im Livestream, als Wiederholung oder auf Joyn anschauen

Ab 4. März 2022 ist also jeden Freitagabend "The Voice Kids" angesagt. Alle Folgen gibt es um 20:15 Uhr im Fernsehen in SAT.1. Falls ihr mal kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt ihr die Sendung auch online im Livestream oder auf Joyn ansehen. Solltet ihr mal eine Folge verpassen, ist das auch kein Problem. Nach der Ausstrahlung könnt ihr die Folgen und Auftritte kostenlos und in voller Länge auch hier auf der Website oder auf Joyn anschauen.

Staffel 10 von "The Voice Kids": Das ist bisher bekannt

Welche prominenten Coaches bei "The Voice Kids" 2022 um die besten jungen Gesangstalente batteln? In der zehnten Staffel nehmen folgende Künstler auf den legendären roten Coach-Stühlen Platz: Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo im Doppelsitzer.

Wer sind die Moderatoren der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" 2022?

Durch die Musik-Show führt auch 2022 wieder das Moderatoren-Dreamteam Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Thore Schölermann ist bei "The Voice Kids" der Moderator der ersten Stunde und führt bereits seit der ersten Sendung der ersten Staffel durch die Show. Seine Partnerin Melissa Khalaj ist seit Staffel 7 am Mikrofon für die Show.

