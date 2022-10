Anzeige

In Folge 6 der Jubiläumsstaffel von "Das große Backen" besucht ein bekanntes Gesicht die Kandidat:innen im Backzelt. Star-Konditor Günter Koerffer stellt den Hobbybäcker:innen eine knifflige Aufgabe.

In der neuen Woche hat sich Gastjuror Günter Koerffer eine schwierige Challenge überlegt: eine winterliche Hochzeitstorte – zweistöckig im "Frozen Look".

Von den Profis zu den Hobbybäcker:innen

Der schwedische Hofkonditor und Star-Patissier ist aus den letzten Staffeln "Das große Backen - Die Profis" bekannt. Dort fiel er durch sein Auge für Details und großes Interesse an den einzelnen Arbeitsschritten der Profibäcker:innen auf. Als Gast-Juror erwartet der Präsident der International Union of Bakers and Confectioners auch von den Hobbybäcker:innen hohe Qualität.

Günter Koerffer erwartet Kunst mit Isomalt

Für die traumhaften Hochzeitstorten hat der Gastjuror eine ganz spezielle Anforderung: Die zweistöckige Torte soll mit winterlichen Details kunstvoll ausgeschmückt und verziert werden. Für den "Frozen Look" sind nur Weiß-, Grau-, Hellblau- und Silbertöne erlaubt. Außerdem muss Isomalt, ein Gemisch zweier Zuckeralkohole, für eisige Verzierungen verwendet werden.

Im Geschmacksbild sind die Hobbybäcker:innen frei, doch der Juror freut sich natürlich über besonders edle und ausgefallene Tortenfüllungen. Mindestens zwei weitere Dekortechniken müssen bei der stimmigen Hochzeitstorte angewendet werden.

Die Hobbybäcker:innen kommen an ihre Grenzen

Günther Koerffer ist nicht nur als Gast vor Ort, um die Torten genau unter die Lupe zu nehmen. Er gibt auch hilfreiche Tipps, um den Geschmack der Kreationen zu verfeinern. "Ich krame mal in meinem Schatzkästchen, was ich der Jury noch so präsentieren kann", sagt Dörte und freut sich ganz besonders über Günthers Hilfestellung.

Doch die anspruchsvolle Aufgabe treibt die Kandidat:innen an ihre Grenzen. Jedes Detail muss sitzen, jede kleine Falte kann das Aus bedeuten, da ist sich Caterina sicher: "Ich glaube, da wird von der Jury ganz genau drauf geschaut, wo sind die kleinen Fehler – es wird jetzt sehr eng".

Wie die Hobbybäcker:innen die neue Challenge meistern, siehst du heute Abend ab 17:20 Uhr in SAT.1