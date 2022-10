Holen Sie sich mit dem "Paris Brest" ein Stück Frankreich an Ihren Küchentisch!

Die gehobelten Mandeln in einer kleinen Pfanne anrösten. Den Kuchen, der immer noch leicht warm sein kann, mit einer Palette vom Backring-Rand lösen und den Ring abziehen. Den Marillen-Guss noch einmal kräftig mit einem Schneebesen durchrühren. Dann auf den Kuchen geben und mit einer kleinen Palette flächig verstreichen. Der Guss soll dabei in kleinen Tropfen am Rand herunterlaufen, aber diesen nicht komplett bedecken. Den Kuchen mit einer angemessenen Menge an karamellisiertem Kaiserschmarren und gerösteten Mandelplättchen dekorativ belegen und dezent mit süßem Schnee abstäuben.