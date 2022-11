Im Jahre 2019 war Tobias Wegener der Sunnyboy auf dem Campingplatz von Big Brother. Seinem Charme waren nicht nur die TV-Zuschauer:innen verfallen – er kam immerhin auf den 3. Platz – sondern auch seine Mitbewohnerin Janine Pink. Würde Tobi 2021 bei "Promi Big Brother" mit von der Partie sein, hätte er seinen Augenstern ebenfalls bereits gefunden.

Er sieht gut aus, ist charmant und dabei immer eher ruhig und zurückhaltend. Die Frauen liegen ihm wohl reihenweise zu Füßen. Und doch ist er noch Single … oder auch gerade deshalb. Gelegenheiten, die Partnerin fürs Leben zu finden, hatte Tobi wohl schon zu genüge, etwa 2017 bei "Love Island" oder eben auch 2019 bei "Promi Big Brother", wo er und Janine Pink wie das perfekte Traumpaar schienen.

Tobias Wegener steht auf Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx

Die Liaison des vermeintlichen Traumpaares zerplatzte quasi just in dem Moment, als Big Brother seine Camping-Insassen wieder der Freiheit überließ. Vielleicht war Tobias Wegener nur zwei Jahre zu früh bei #PromiBB. Denn in der jetzigen 9. Staffel kann er sich für eine Bewohnerin ganz besonders begeistern.

Als Jochen Bendel ihn unverblümt darauf anspricht, dass er ja wohl für jemanden unter den All-Bewohnerinnen schwärmen würde, wiegelt Tobias diese Behauptung noch ab mit der Aussage, dass er lediglich jemanden recht sympathisch fände – und zwar Gitta Saxx. Doch als der Name mal raus ist, beginnt Tobi doch zu schwärmen. Gitta sei immer noch sehr attraktiv, ein wirklicher Hingucker, sie sähe sehr sympathisch und gepflegt aus und strahle eine liebe und nette Art aus. Sie trage das Herz an der richtigen Stelle und sage das, was sie auf der Zunge hat. Schließlich rundet Tobi seine Schwärmerei ab mit den Sätzen: "Ich muss sagen, ich finde die schon echt klasse. Sie sieht für ihr Alter noch sehr attraktiv aus."

Allerdings lässt er die Gesprächsrunde auch wissen, dass er nicht auf reifere Frauen steht. Das musste auch Janine Pink schon erfahren – und die ist lediglich sechs Jahre älter als Tobi. Gitta Saxx hingegen zählt bereits 56 Lenze, das sind 27 Jahre mehr. Hätte Tobi allerdings in einem anderen Zeitalter gelebt und wäre dort mit Gitta in einem Alter gewesen ... hätte, hätte, Fahrradkette. Laut Melissa Khalaj steht Gitta Saxx übrigens auf jüngere Männer und sucht noch nach der großen Liebe, die sie bis heute nicht gefunden hat. Tobis Chancen ständen also vielleicht gar nicht mal schlecht.

im Clip: Tobi Wegener schwärmt von dieser Bewohnerin

Tobias Wegener findet Jörg Draeger toll

Aber noch ein weiterer Bewohner beeindruckt Tobias sehr, nämlich Jörg Draeger: "Ich würde gerne mal den Jörg treffen. Ich finde den echt richtig cool. Der hat so 'nen richtig trockenen Humor. Der sagt auch das was er denkt. Und ich finde auch gut, dass da einer drin ist, der so Sachen anspricht, die gerade nicht in Ordnung sind oder die ihm gerade nicht passen … und das mit 75 Jahren."

Ein Eindruck von Tobias, den sicherlich auch viele TV-Zuschauer:innen über Jörg gewannen. Wie sich die TV-Legende und alle seine Mitbewohner:innen weiter im All von Big Brother so schlagen, siehst du heute wieder ab 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf SAT.de und auf Joyn.

