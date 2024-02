"The Biggest Loser" 2024: Die Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht

Anzeige

Die 16 Kandidat:innen von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 haben alle dasselbe Ziel vor Augen: abnehmen und in eine bessere Zukunft starten. Wer dieses Jahr die Reise antritt und in einem der beiden Teams unter Anleitung von Christine Theiss und Ramin Abtin an seine Grenzen geht, siehst du hier.

+++ Update vom 12. Februar 2024 +++

Wer ist noch dabei?

In Woche sechs muss wieder ein Kandidat das Camp auf Naxos verlassen. Die Frage, wer gehen muss, stellt sich nach einer verlorenen Challenge am Ende für Team Rot. Selbst ohne den Gewichtsbonus von drei Kilogramm hätte Team Grün die Waage gewonnen. Unter der gelben Linie landet Martin, den inzwischen alle in ihr Herz geschlossen hatten. Er aber freut sich auf zuhause und darauf, im Finale allen zu zeigen, dass er noch weiter abnehmen konnte.

+++ Update vom 15. Januar 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Diese Kandidaten kommen zurück

In Folge 2 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 kehren zwei ehemalige Kandidaten zurück. Der 43-jährige Torsten aus Villingen-Schwenningen nahm bereits 2023 an der Show teil und galt mit einem Startgewicht von 227,1 Kilogramm als einer der Schwersten der Show. Bis zum Ende seiner Reise gelang es ihm, 58,2 Kilogramm zu verlieren. An dieses Erfolgserlebnis möchte der gelernte Lagerist nun anknüpfen und startet in der aktuellen Ausgabe im Team von Ramin Abtin mit einem Gewicht von 165,5 Kilogramm.

Neben Torsten kehrt auch Giulio zurück zu "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht". Der 30-Jährige war schon in der 6. Staffel dabei und wog damals 170,7 Kilogramm. Er schaffte es, knapp 90 Kilo abzuspecken, doch seitdem er mit seiner Partnerin Nicole - die ebenfalls bei "The Biggest Loser" dabei war - zwei Kinder hat, stieg auch seine Verantwortung. Durch den Stress fiel er in alte Verhaltensmuster zurück, weshalb er in der aktuellen Staffel als Teil von Dr. Christine Theiss' Team wieder seine frühere Form erreichen möchte. Sein Startgewicht bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 beträgt 177,2 Kilogramm.

Anzeige

Computer-Simulation: So könnten die Kandidat:innen aussehen

In Folge 2 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 zeigten die Coaches mithilfe einer Computer-Simulation ihren Schützlingen, wie sie nach dem Abnehmen aussehen könnten. Die Ergebnisse sind unglaublich!

Anzeige

+++ Ursprüngliche Meldung +++

2.282 Kilo. 16 Kandidat:innen. 1 Traum. Wer gewinnt "The Biggest Loser" 2024?

Wie viele von ihren überschüssigen Kilos können sie verlieren? 16 Kandidatinnen und Kandidaten träumen davon, mithilfe von "The Biggest Loser" endlich in ein leichteres und gesünderes Leben zu starten. Zusammen bringen sie 2.282 Kilogramm auf die Waage - im Durchschnitt 142,6 Kilo pro Person. Zeit zu handeln!

Unter Anleitung der Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin stellen sie sich ihrer persönlichen Herausforderung. Wer verändert sein Leben nachhaltig und sichert sich den Sieg und damit 50.000 Euro? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer:innen immer montags um 20:15 Uhr oder bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in einer exklusiven Preview auf Joyn.

Anzeige

"The Biggest Loser" 2024: Das sind die Kandidat:innen

Betty aus Lemberg (Rheinland-Pfalz); S tartgewicht: 126,2 Kilo

Deniz aus Köln (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 141,5 Kilo

Dominik aus Wien (Österreich); Startgewicht: 153,5 Kilo

Fabienne aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 139,0 Kilo

Giulio aus Langenfeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 177,2 Kilo

Jan aus Hohenschäftlarn (Bayern); Startgewicht: 135,6 Kilo

Lisa aus Nonnweiler (Saarland); Startgewicht: 129,1 Kilo

Lukas aus Lippstadt (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 166,1 Kilo

Maike aus Essen (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 144,4 Kilo

Maja aus Göttingen (Niedersachsen); Startgewicht: 156,2 Kilo

Marc aus Bochum (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 126,2 Kilo

Martin aus Stegersbach (Österreich); Startgewicht: 119,5 Kilo

Michel aus Buchen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 133,6 Kilo

Nadine aus Wülfrath (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 123,2 Kilo

Philipp aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt); Startgewicht: 162,9 Kilo

Torben aus Tornesch (Schleswig-Holstein); Startgewicht: 160,8 Kilo

Torsten aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg); Startgewicht: 165,5 Kilo

Vico aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen); Startgewicht: 163,2 Kilo

Wer von den Kandidat:innen ist raus?

Am Ende der Woche entscheidet sich beim Schritt auf die Waage, welches Team sich von einem Mitglied verabschieden muss. Hier findest du eine Übersicht, wer die Show bisher verlassen musste:

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 läuft jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.