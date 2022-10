Anzeige

Heute werden die Coaches von "The Taste" wortwörtlich gekocht. Dafür sich hat Sterneköchin Cornelia Poletto etwas ganz Besonderes überlegt. Was die Kandidat:innen in Folge 3 erwartet, kannst du hier schon vorab nachlesen.

Cornelia Poletto möchte bei der Verkostung der Löffel den Coaches direkt in die Seele blicken. Doch wie geht das? Als Gastjurorin in Folge 3 von "The Taste" 2022 hat sie eine Aufgabe mitgebracht, von der die Teams ordentlich Respekt haben.

Das Los entscheidet

Moderatorin Angelina Kirsch ist zurück im Studio und verkündet gleich zu Beginn die erste Challenge der 3. Sendung: "Wir kochen heute unsere Coaches." Die Charaktereigenschaften von Alexander Kumptner, Frank Rosin, Alexander Herrmann und Tim Raue müssen auf den Löffel gebracht werden.

Dafür hat Cornelia Poletto, die selbst vier Jahre lang Coachin bei "The Taste" war, jeweils zwei individuelle Begriffe pro Profikoch mitgebracht.

Die Aufgabe in Folge 3

Alexander Kumptner schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: "Wie kommt man denn auf so eine Idee?" Die Reaktion seines Namensvetters Alexander Herrmann bestätigt, dass dieses Thema eine echte Herausforderung für die Teams darstellt.

Hilfestellung von den Coaches

Im Team- und Solokochen geht es in den Küchen rund. Es wird geschnippelt, gerührt und gekocht - gleichzeitig gibt es echte Tipps und Tricks von den Sterneköchen.

Doch wer kann diese am besten unter Zeitdruck umsetzen und welche:r Teilnehmer:in kreiert den perfekten Löffel für die Verkostung? Das siehst du in Folge 3 von "The Taste".