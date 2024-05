Nach "The Voice Kids" 2024: Finalistin Lana singt jetzt den Titelsong einer neuen Disney-Serie

Lana war das jüngste Talent im Finale von "The Voice Kids" 2024. Schon ein paar Tage nach Ende der Staffel hat die Neunjährige einen beeindruckenden Job ergattert. Alle Infos hier.

Das Wichtigste in Kürze Lana ist ein Talent in der 12. Staffel von "The Voice Kids".

Nach ihrer Teilnahme singt sie den Titelsong einer neuen Kinder-Serie.

Ihre Reise bei "The Voice Kids" kannst du im Artikel verfolgen und ihre Auftritte noch mal anschauen.

+++ Update vom 21. Mai 2024 +++

Lana singt Titelmelodie für "Disney Junior Arielle"

Im Finale von "The Voice Kids" 2024 hat es für Lana leider nicht ganz zum Sieg gereicht, obwohl sie als jüngstes Talent einen beeindruckenden Auftritt hingelegt hat. Jetzt gibt es für die Neunjährige aber trotzdem einen Grund zum Jubeln. Sie wird den Titelsong der neuen Kinder-Serie "Disney Junior Arielle" singen, die im Herbst starten wird. Das gab Disney Channel jetzt bekannt.

Nach den vielen starken Auftritten bei "The Voice Kids" kann man sicher sein, dass Lana auch das hervorragend machen wird. Vielleicht legt sie damit sogar den Grundstein für eine lange und erfolgreiche Musik-Karriere? Sie wäre nicht das erste Talent, das nach "The Voice Kids" den Durchbruch geschafft hat. Und welche Neunjährige kann schon von sich behaupten, schon mal die Titelmelodie einer Serie gesungen zu haben?

+++ Update vom 17. Mai 2024 +++

Gefühlsexplosion bei Lanas Auftritt im Finale

Im Finale performt Lana das Lied "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper. Mit ihrer Stimme nimmt sie das ganze Studio ein und berührt alle mit der gefühlvollen Ballade.

Vom Publikum bekommt sie lautstarken Applaus nach ihrem Auftritt. Ihr Coach Alvaro kommentiert den Auftritt als eine "unfassbare Performance" und ist überwältigt von Lanas Mut. Denn mit gerade einmal neun Jahren ist sie das jüngste Talent im Finale von "The Voice Kids".

+++ Update vom 10. Mai 2024 +++

Bei der Entscheidung in den Sing-Offs kommen Lana die Tränen

Ihrem Traum von einer großen Gesangskarriere kommt Lana Stück für Stück immer näher. Denn in den Battles konnte sie sich gegen ihre Battle-Partnerinnen Paloma und Anabel behaupten und bekam damit einen Platz in den Sing-Offs. Hier kämpft die Achtjährige mit den Talenten Simón, Victoria, Tristan und Madeleine im Team Alvaro um den Einzug ins Finale.

Wie alle anderen Kids singt sie auch ihr Lied aus den Blind Auditions: "Ben" von Michael Jackson. Energiegeladen betritt sie die große Bühne. Schon während ihrer Performance bekommt sie Beifall aus dem Publikum. Und auch unter den Coaches werden Blicke der Begeisterung ausgetauscht. Michi, Smudo und Lena finden Lanas Stimme "einfach krass". Freudestrahlend beendet die Achtjährige den Song. Konnte sie ihren Coach Alvaro von sich überzeugen?

Als die Entscheidung ansteht, ist sich der spanische Sänger sicher: Lana steht mit ihrem Talent eine lange musikalische Karriere bevor. Er ist von ihrer lebhaften Art und unverkennbaren Stimme fasziniert. Ein Ticket für das Finale geht somit an das junge achtjährige Talent. Freudentränen sammeln sich in ihren Augen, als sie erfährt, dass sie es geschafft hat. Zusammen mit Madeleine kämpft sie im Team Alvaro um den Sieg bei "The Voice Kids".

+++ Update vom 26. April 2024 +++

Lana beweist ihr Können in den Battles

Die achtjährige Lana gehört zum ersten Trio, das für Team Alvaro in den Battle-Ring steigt. Mit an ihrer Seite sind die Talente Paloma und Anabel. Für die drei hat sich der Sänger den Song "Don’t Stop Me Now" von Queen ausgesucht. Definitiv keine leichte Aufgabe.

Doch für Lana kein Problem. Bereits im Coaching mit Alvaro und Gast-Coach Nico Santos ist sie selbstsicher und verblüfft die beiden Sänger mit ihrem Talent. Und das beweist sie auch auf der Bühne. Mit einem Lächeln im Gesicht performt sie voller Freude den Song.

Die Coaches sind von dem Auftritt des Trios begeistert. Besonders Sängerin Lena ist überwältigt, dass so junge Talente sich diesem schwierigen Lied stellen und es mit Bravour meistern. Sie verdrückt sogar ein paar Freudentränen.

Sich für ein Talent zu entscheiden, fällt Alvaro nicht leicht. Doch er findet, dass eine von Ihnen ein klein wenig weiter ist als die anderen. In die Sing-Offs geht er deshalb mit Lana.

Lana ist bereit für die Blind Auditions

Schon von klein auf ist Lana eine große Musik-Liebhaberin. Von wem sie das hat? Das Talent liegt wohl in der Familie, denn auch Lanas Vater hat schon bei "The Voice of Germany" teilgenommen. So hat die Achtjährige häufig die Chance, im eigenen Studio Lieder zu produzieren. Darauf ist Lana besonders stolz, denn wer kann schon von sich behaupten: "Mein Papa hat ein eigenes Tonstudio zu Hause!"

Lana hat nicht nur musikalische Talente, auch sportlich ist sie sehr begabt. Beim Eishockey-Training kann sie sich viermal die Woche richtig verausgaben. Trotz ihrem starken Interesse am Schlagen von Pucks bleibt ihr Traumberuf jedoch Sängerin.

Lanas großer Auftritt auf der Bühne

In den Blind Auditions entscheidet sich Lana dafür, "Ben" von Michael Jackson zu singen. Sie findet den Song sehr traurig und schön zugleich und er rührt sie manchmal selbst zu Tränen.

Die Achtjährige ist ein großer Fan von Lena und hofft sehr auf einen Buzzer von der Sängerin.

Schon nach den ersten Tönen sind Michi und Smudo so gerührt, dass sie sofort auf den Buzzer hauen. Direkt danach folgt Alvaro. Schließlich kann Lana auch noch Wincent überzeugen.

Nur ein Buzzer bleibt leider aus und das ist der ihrer Favoritin Lena. Aber traurig ist die Achtjährige darüber ganz und gar nicht, denn schließlich blickt sie auf drei umgedrehte Stühle. Die Wahl zwischen den Teams fällt ihr sehr schwer, doch Sängerin Lena steht ihr mit Rat und Tat zur Seite.

Lana, du bist wirklich eine Seele des Lichts! Coach Alvaro

Nach diesen berührenden Worten von Alvaro kann Lana gar nicht anders, als sich für sein Team zu entscheiden. Mit einer geschenkten Ukulele und einem Lächeln auf den Lippen freut sie sich auf die Battles.