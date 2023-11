Rezepte für den Herbst 2023: 9 wärmende Gerichte - ideal für die kalte Jahreszeit!

Es gibt einige Gründe, warum wir den Herbst so lieben. Ganz oben steht natürlich die bunte Herbstküche: Endlich können wir wieder Zwiebelkuchen, Pilzrisotto, Kürbissuppe, One Pot Gerichte und Curry genießen. Hier sind unsere liebsten Rezeptklassiker für den Herbst.

1. Low Carb Zwiebelkuchen

Herrlich, es gibt unseren geliebten Zwiebelkuchen jetzt auch in einer Low Carb Variante! Flohsamenschalen und gemahlene Mandeln machen das Rezept so besonders.

Im Clip: Das ist der beste Zwiebelkuchen ever - von Alex Wahi

2. Wunderbar knuspriges Kürbisbrot

Gibt es ein besseres Abendessen im Herbst als Kürbisbrot? Das Geheimnis, wie es außen knusprig und innen fluffig wird, verraten wir dir im Rezept.

3. Pilz-Risotto

Die Pilzsaison hat begonnen. Wer mag, kann unser klassisches Pilzrisotto jetzt auch mit frischen Steinpilzen zubereiten. Was du beim Pilze sammeln im Herbst beachten solltest, haben wir hier nochmal zusammengefasst. Außerdem: Im Saisonkalender kannst du nachschauen, was gerade reif zur Ernte ist - und so zum Beispiel aus dem Pilzrisotto auch ein Kürbis- oder Steckrübenrisotto machen. Wer gern Pilze isst, wird übrigens auch die gebratenen Champignons mit Knoblauchsauce oder die köstliche Pilz-Quiche lieben!

4. One-Pot-Pasta mit Kürbis

Ideal für Familien: Die One-Pot-Pasta mit Kürbis. Wenn's draußen kühler wird und wir vom Kastanien sammeln zurückkommen, gibt's erstmal Nudeln - natürlich mit Kürbis!

5. Kürbis-Gnocchi mit Salbeibutter

Kürbisfans brauchen reichlich Variationen, um den Herbst abwechslungsreich zu gestalten. Deshalb hier noch ein Rezept mit Hokkaidokürbis - diesmal in Begleitung von Gnocci!

6. Kartoffelgratin

Ein Klassiker, der genauso gut in die Kategorie Soulfood passen würde. Aromatische Kartoffeln und eine knusprige Käsekruste - Samstagmittag gibt es nichts Besseres! Auflauf oder Gratin: Kennst du eigentlich den Unterschied? Hier klären wir ihn auf. Außerdem haben wir noch 6 weitere tolle Auflauf-Rezepte - mit und ohne Fleisch!

7. Omas Klassiker: Steckrübeneintopf

Wenn draußen echtes Schietwetter ist, erinnern wir uns an die wärmenden Gerichte aus Omas Küche. Dieser klassische Steckrübeneintopf tut einfach immer gut. Lust auf noch mehr Hausmannskost von Oma?

8. Fruchtige Kürbissuppe

Apfelkompott ist der Clou in dieser Kürbissuppe. Das macht sie auch für Kinder nochmal etwas milder und süßer im Geschmack. Noch mehr Suppenrezepte für kühle Tage haben wir hier.

9. Quiche Lorraine

Nicht nur King Charles liebt Quiche Lorraine (immerhin wollte er sie zur Krönungsfeier serviert bekommen) - auch wir! Im Herbst essen wir sie besonders gern, weil sie so schön herzhaft ist.