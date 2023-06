Wassermelonen-Diät: Mit diesen sieben Rezepten gelingt dir das Abnehmen im Sommer 2023 ganz leicht!

Im späten Frühling jubeln wir: Endlich kullern die Wassermelonen! Wusstest du, dass du das Gemüse (botanisch gesehen ist die Melone nämlich kein Obst) auch in deine Abnehm-Routine super integrieren kannst? Hier kommen sieben geniale Trend-Rezepte mit Wassermelone, die deine Diät perfekt ergänzen.

Anzeige

Wassermelonen enthalten viel Wasser (rund 95%), dabei wenig Kalorien und einen Haufen Vitamine, wie Vitamin A, C und B6. Außerdem Eisen, Kalium und Antioxidantien wie Lycopin, Betacarotin und Citrullin. All diese Nährstoffe unterstützen unseren Körper bei seinen täglichen Funktionen, aber auch während einer Diät.

Diese Vorteile bieten dir die Nährstoffe in der Wassermelone:

stärken dein Immunsystem

unterstützen Gehirn und Nerven

sorgen für schöne Haut

erhalten und unterstützen deine Sehkraft

unterstützen die Blutbildung

regenerieren deine Nieren

wirken entzündungshemmend

stärken deine Knochengesundheit

neutralisieren freie Radikale

stärken Herz und Kreislauf

entspannen die Blutgefäße

senken Blutdruck und Blutzuckerspiegel

Plausible Gründe, die Wassermelone ganz oben auf den Speiseplan zu setzen, oder? Hier kommen sieben Rezepte, die du während deiner kleinen Sommerdiät (und auch sonst) ausprobieren kannst.

Die besten Rezepte aus allen Staffeln von "The Taste" Joyn Leckerschmecker! Das sind mal ausgefallene Gerichte Hier findest du Inspiration und jede Menge Tipps und Tricks für deine Kochkünste! Registriere dich hier bei Joyn und streame alle Staffeln "The Taste" per Video on Demand.

Anzeige

Anzeige

Rezept #1: Wassermelonen Nicecream

Was gibt es Schöneres an einem heißen Sommertag, als ein leckeres Eis am Stiel zur Abkühlung? Die Wassermelonen Nicecream sieht dabei nicht nur nach Melone aus, sondern schmeckt auch danach. Und nach noch viel mehr: Kiwi, Banane, Kokos - dieses Eis hat alles, was wir im Sommer lieben. Noch dazu ist es super einfach herzustellen. Und du kannst es, im Eisschrank gelagert, über den Sommer hinaus genießen.

Im Clip: So bereitest du das Wassermelonen-Eis zu

Anzeige

Rezept #2: Leichter Wassermelonensalat

Du möchtest mal etwas anderes als Nudelsalat oder Tomatensalat zum nächsten Grillabend mitbringen? Dann ist dieser Wassermelonensalat perfekt! Er geht echt schnell und dank Feta passt er auch super zu Wurst und Grillkäse. Du kannst ihn nach Lust und Laune pimpen, z.B. mit ein paar Scheiben Salatgurke.

Anzeige

Anzeige

Rezept #3: Gegrillte Wassermelone mit Vanilleeis

Wir bleiben beim Grillen. Wurst, Käse und Gemüse kennen wir ja schon auf dem Grillrost, aber wie wäre es mal mit Obst und etwas Süßem? Auch wenn die Melone offiziell zu den Gemüsesorten gehört, ist sie eher süß im Geschmack. Doch auch das geht super zusammen, mit dem Raucharoma des Kohlegrills. Noch mit ein paar raffinierten Zutaten verfeinern, und fertig ist das perfekte LowCarb- und LowFat-Dessert vom Grill.

Rezept #4: Fruchtig frische Melonenpizza

Pizza geht nur mit Tomatensoße und Käse? Weit gefehlt! Denn Pizza geht auch süß und vor allem fruchtig. Die Melone zu Pizzastücken schneiden und Obst drauflegen - schon hat man den kohlenhydrathaltigen Boden mit einer gesunden Alternative ersetzt und sich ein erfrischendes Sommer-Snack-Dessert gezaubert, das auch optisch was hermacht.

Rezept #5: Ingwer-Melonen-Smoothie

Was macht wach, ist gesund und erfrischt? Richtig, ein Ingwer-Melonen-Smoothie! Denn wer sagt, dass man sich nur im Herbst und Winter um sein Immunsystem kümmern sollte, hat wohl noch nie eine Sommergrippe erlebt. Deshalb gönn dir diese traumhafte Mischung, die Körper und Geist wohltut und trink dich gleichzeitig näher an deinen Urlaubskörper heran.

Rezept #6: Melonen-Quarkspeise

Optisch schön und geschmacklich einmalig. Die Melonen-Quarkspeise ist der perfekte Sommer-Diät-Snack für den Tag am Pool, im Garten oder auf der Sonnenliege auf dem Balkon. Lass dich von der Wassermelone, den frischen Früchten und dem leichten Quark auf den Sommer einstimmen.

Rezept #7: Melonen-Tomaten-Carpaccio

Darf es mal wieder eine leckere Vorspeise sein? Dieses Melonen-Tomaten-Carpaccio ist so außergewöhnlich (lecker), wie es klingt. Lohnt sich aber in jedem Fall. So bleibt der Genuss bei deiner Melonendiät auf keinen Fall auf der Strecke. Vielleicht schmeckt dir dieses Rezept sogar so gut, dass es auch nach deiner Diät bald zu deinen Lieblingsgerichten wird.

Noch mehr Lust auf sommerliche Rezepte? Probier doch mal die: