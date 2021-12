Es ist Halbzeit bei "Das große Backen". Somit steht ein Stopp in der Weltmetropole Japan an. Hier treffen die Hobbybäcker:innen auf fernöstliche Köstlichkeiten, die nicht jedem und jeder Glück bringen. Lilia kommt in der japanischen Backstube ordentlich ins Straucheln und muss am Ende von Folge 5 die Show verlassen.