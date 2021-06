Jochen Schropp: Seit Staffel 2 ist er als "Promi Big Brother"–Moderator dabei

Er kennt die Welt von #PromiBB wie seine Westentasche: Jochen Schropp ist seit 2014 als Moderator dabei und hat schon sieben Staffeln mitgemacht. Dieses Jahr geht es in seine achte. Natürlich steht ihm seine Moderations-Partnerin Marlene Lufen zur Seite. Die beiden sind ein wahres Dreamteam.

Jochen Schropp: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Alter: 42 Jahre

Geburtsdatum: 22. November 1978 in Lahn-Gießen

Wohnort: Berlin

Beruf: Fernsehmoderator, Schauspieler

Größe: 1,87m

Instagram: @jochenschropp

Die Karriere des "Promi Big Brother"-Moderators

Er hat früh angefangen. Schon mit 15 Jahren zog es ihm zum Fernsehen. Als Schülerpraktikant bei der Kinder-Nachrichtensendung "logo!" schnupperte er TV-Luft. Beim Hessischen Rundfunk absolvierte er eine Gesangs- und Sprecherausbildung und trat als Kleindarsteller, Komparse und in der Werbung auf.

Nach seinem Abitur an der Weidigschule in Butzbach trieb es ihn an die Paul McCartneys Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA) in Großbritannien. Doch die Ausbildung beendete er vorzeitig für einen Moderations-Job.

Seine erste große Rolle ergatterte er in der Serie "Sternenfänger", wo an der Seite von Nora Tschirner und Oliver Pocher auftrat. Seitdem ist er aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und stand bei zahlreichen Serien, Sendungen und Filmen vor der Kamera. Als Moderator war er zum Beispiel bei "Big Brother", "Promi Big Brother" und dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen" im Einsatz.

Jochen Schropp: Privatleben

Er wurde am 22. November 1978 in Lahn-Gießen geboren und lebt seit 2001 in Berlin. Seit 2009 engagiert er sich für die SOS-Kinderdörfer und besucht regelmäßig Projekte der Organisation.