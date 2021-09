Kein Glück mit der Erotik

Gastjuror Max Strohe gibt den Kandidat:innen und ihren Coaches in Folge 5 eine schwierige Aufgabe. Sie müssen im Team-Kochen Löffel zu den Gefühlen Egozentrisch, Furchtlos, Geheimnisvoll oder Erotisch zubereiten. Team Alexander Herrmann zieht das wohl heißeste Los und muss erotisch kochen.

Das gelingt dem dynamischen Trio aus den beiden Profi-Köchen Maximilian und Chris und ihrem Coach Alexander zwar gut, jedoch nicht so perfekt wie den anderen Teams. Max Strohe wählt die erotischen Löffel auf den letzten Platz und bringt Alexander Herrmann so in eine missliche Lage. Der 50-Jährige muss entscheiden, welcher seiner beiden Kandidaten gehen muss.

Chris ist bei "The Taste" raus

"Ich muss es an einer Situation festmachen. Beim Solo-Kochen letzte Woche war einer meiner Kandidaten um ein My stärker", erklärt Alexander. Der Konstanzer Küchenchef Maximilian konnte ihn in der vorherigen Woche mehr überzeugen. Aus diesem Grund muss Chris gehen. Der ausgeschiedene 38-Jährige freut sich jedoch für seinen Team-Kollegen: "Ich habe es ihm ein Stück weit gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen."

Wie geht es für die anderen Kandidat:innen bei "The Taste" weiter? Das erfährst du kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

