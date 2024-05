"Big Brother" 2024: Weihnachtssterne basteln in der aktuellen "Aufgabe der Woche"

Wöchentlich stellt Big Brother den Bewohner:innen eine "Aufgabe der Woche". Hier findest du eine Zusammenfassung, welchen Challenges sich die Kandidatinnen und Kandidaten stellen müssen und ob sie bestanden wurden oder nicht.

Die zwölfte "Aufgabe der Woche": Weihnachtssterne

Woche 12: 20. Mai bis 27. Mai

Die aktuelle "Aufgabe der Woche" lässt die Herzen der Container-WG nicht gerade höher schlagen: Um Ihr Budget für den kommenden Wocheneinkauf zu verdoppeln, gilt es, Weihnachtssterne zu basteln. Wie viele? Das wird erst am Ende durch Big Brother verkündet. Ob die Bewohner:innen diese Herausforderung meistern werden?

Die elfte "Aufgabe der Woche": Gewicht stemmen

Woche 11: 13. Mai bis 20. Mai | bestanden

Die Bewohner:innen müssen jeweils zu zweit eine schwere Hantel tragen. Als Zielzeit haben sie sich selbst 16 Stunden gesetzt. Wie viele Stunden sie tatsächlich brauchen, wissen sie nicht. Bei bestandener Aufgabe winkt die Verdopplung des Essensbudgets.

Am Ende steht fest: Die Aufgabe ist bestanden, wenn die Hanteln mindestens 16 Stunden angehoben wurden - eine absolute Punktlandung.

Die zehnte "Aufgabe der Woche": Puscheliges Vergnügen

Woche 10: 6. Mai bis 13. Mai | nicht bestanden

Die "Aufgabe der Woche" mit dem Namen "Puscheliges Vergnügen" sorgt für Stress. Um endlich wieder das doppelte Einkaufsbudget (4,00 Euro pro Tag pro Bewohnerin) zu bekommen, müssen möglichst viele Kissen mit jeweils 49 Puscheln aus Wolle fertiggestellt werden. Wie viele Kissen benötigt werden, um zu bestehen, wissen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht. Das erfahren sie erst, wenn Big Brother den goldenen Umschlag öffnen lässt.

Vier Kissen waren nicht korrekt und dürfen deshalb nicht gewertet werden. Die Aufgabe gilt als bestanden, wenn mindestens 14 Kissen korrekt hergestellt wurden. Die zwölf Stück der Bewohner:innen sind nicht genug und die Aufgabe ist nicht bestanden.

Die neunte "Aufgabe der Woche": Die Talentshow

Woche 9: 29. April bis 6. Mai | nicht bestanden

In der neunten "Aufgabe der Woche" geht es um eine Talentshow. Jede:r Bewohner:in hat vom großen Bruder eine eigene Mini-Aufgabe bekommen, die bis zur Show geübt werden soll. Am Ende müssen sie diese Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit bewältigen. Bestehen sie, bekommen sie das doppelte Einkaufsbudget.

Zunächst bekommen sie Kostüme gestellt. Jede:r kann sich ein schrilles Outfit zusammenstellen. So verkleidet versammeln sie sich zu Beginn der "Talentshow" im Wohnzimmer, bis es von "Big Brother" heißt "Manege frei!!

Marcus macht den Anfang: Er soll einmal auf der Dartscheibe das "Bullseye" treffen. Leider geht jeder Wurf knapp daneben. Benedikt ist der Nächste: Er muss einen Papierflieger durch einen Ring werfen. Aber auch er verfehlt den Ring leider mit jedem Wurf. Maja soll 30 Sekunden mehrere Rollen Klopapier auf dem Kopf balancieren - leider fallen sie ihr vor Ende der Zeit herunter.

Frauke muss das Goethe-Gedicht "Willkommen und Abschied" auswendig lernen. Sie meistert ihre Aufgabe mit Bravour. Bertha bekommt die Aufgabe: "10-mal den Ball hochditschen". Leider schafft sie es nicht. Luanna muss 20 Sekunden lang jonglieren - und schafft es ebenso wenig. Nun ist Mateo an der Reihe: Er muss einen Hut dreimal mit dem Kopf fangen - und schafft es auch.

Simon soll einen Tischtennisball sechsmal mit dem Mund auffangen. Leider verfehlt er mit fünf gefangenen Bällen nur knapp das Ziel. Fehlen noch zwei Bewohner: Nicos, der zehn Zahnsstocher auf Styropor schnipsen muss - von denen nur drei hängen bleiben. Christian muss einen Basketball für zehn Sekunden auf einem Finger drehen. Leider klappt auch diese letzte Aufgabe nicht. Tanja, die an Tag 59 den Container aus familiären Gründen freiwillig verlassen hat, konnte ihre Aufgabe nicht lösen - aber der große Bruder wertet ihre Aufgabe als "bestanden".

Fazit: Mit drei von sieben erfolgreich bewältigten Aufgaben ist die neunte "Aufgabe der Woche" leider nicht bestanden. Damit müssen sie mit dem Einkaufsbudget gut haushalten.

Die achte "Aufgabe der Woche": Das hat Hand und Fuß

Woche 8: 22. April bis 29. April | bestanden

In der achten "Aufgabe der Woche" geht es um sportliche Kreativität. Jederzeit kann ein Signal im Container ertönen. Big Brother nennt dann eine Anzahl an Händen und Füßen, die die Sportmatten im Innenhof berühren müssen.

Es wird in drei Teams gespielt:

Team Blau: Bertha (Kapitänin), Benedikt, Maja und Tanja

Team Rot: Luanna (Kapitänin), Christian, Marcus und Frauke

Team Grün: Simon (Kapitän), Kevin, Nicos und Mateo

Bei einem Trillerpfeifenton, der jederzeit erfolgen kann, muss eines der Teams die Matte betreten. Es wird eine bestimmte Anzahl an Händen und Füßen genannt, die die Matte berühren müssen. Gleichzeitig müssen sich die Bewohner:innen untereinander ebenfalls berühren. Dafür haben sie drei Minuten Zeit. Auf Ansage des jeweiligen Teamchefs startet Big Brother einen Countdown und die Bewohner:innen müssen zehn Sekunden lang die Position halten.

Es darf kein anderes Körperteil die Matte berühren. Die anderen Teams dürfen keine Hilfestellung geben. Auch sonstige Hilfsmittel sind verboten. Wird eine Aufgabe nicht erfüllt, gilt es als Fehler.

In der Liveshow am 29. April wurde das Ergebnis der achten "Aufgabe der Woche" verkündet: Sie ist bestanden. Somit gilt doppeltes Einkaufsbudget für die aktuelle Woche.

Die siebte "Aufgabe der Woche": Löchrige Angelegenheit

Woche 7: 15. April bis 22. April | nicht bestanden

"Big Brother" verkündet den Bewohnerinnen und Bewohnern die neue "Aufgabe der Woche": "Löchrige Angelegenheit" stellt die WG auf eine harte Probe. Um das doppelte Budget für den nächsten Einkauf zu gewinnen, müssen sie dafür sorgen, dass so wenig Wasser wie möglich aus einem Wassertank im Innenhof austritt. Dazu heißt es, rund um die Uhr drei Löcher mit ihren Händen oder anderen Körperteilen fest zuzuhalten. Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

Bei schönstem Frühlingswetter geht es los und es wird spekuliert: Was heißt rund um die Uhr? 12 Stunden, 24 Stunden oder noch länger? Schon am Abend wird diskutiert: Lohnt es sich wirklich, für das doppelte Einkaufsbudget die "Aufgabe der Woche" durchzuziehen? Man ist sich einig: Wenn, dann müssen alle wach bleiben. Kevin schlägt vor: "Wir ziehen alle durch bis auf Tanja. Tanja ist etwas älter, sie braucht auf jeden Fall ihren Schlaf." Für Frauke völlig unverständlich: "Ich finde, wir sind ein Team. Wenn, dann alle. Sie ist keine alte Frau, die körperlich eingeschränkt ist."

Vor der schlaflosen Nacht prophezeit Benedikt:

Das wird morgen auf jeden Fall ein beschissener Tag werden für uns alle. Benedikt

Auch Marcus glaubt, das wird ein harter Weg für das doppelte Einkaufsbudget: "Unterschätzt das nicht. Das wird auf jeden Fall krass!" Erschwerend kommt der Wetterumschwung hinzu: Es ist kalt und regnet. Werden die Bewohner:innen bis zum Ende durchziehen oder aufgeben?

Die Bewohner:innen haben diese "Aufgabe der Woche" abgebrochen. Ziel wäre gewesen, in 50 Stunden 50 Milliliter zu bewahren.

Die sechste "Aufgabe der Woche": Eierschaukeln

Woche 6: 8. April bis 15. April | bestanden

Im Raum der Entscheidung treten an Tag 42 von "Big Brother" fünf Spieler an, die mit ihrem Hüftschwung Shakira vor Neid erblassen lassen sollen: Kevin, Benedikt, Nicos, Frauke und Mateo. Die "Aufgabe der Woche" ist klar definiert: "Eierschaukeln" – ein Spiel für Hüftschwung-Champions um die Verdopplung des Einkaufsbudgets.

Die Regeln sind einfach: Jede:r Spieler:in trägt einen Gürtel, daran befestigt sind ein Becher und eine Schnur, an deren Ende ein Ball hängt. Die Herausforderung besteht darin, den Ball allein durch Hüftbewegungen innerhalb von 90 Sekunden in den Becher zu befördern. Es zählen so viele Treffer wie möglich.

Die Motivation ist hoch, denn es geht um die Verdopplung des Einkaufsbudgets dieser Woche. Die Spieler:innen sind bereit, alles zu geben. Die Uhr beginnt zu ticken. Mit beeindruckender Geschicklichkeit und Koordination schwingen die Spieler:innen ihre Hüften, um den Ball zielsicher in die Becher zu befördern.

Nach Ablauf der Zeit wird das Ergebnis enthüllt: Alle fünf Spieler haben die Aufgabe mit Bravour gemeistert und somit doppeltes Einkaufsbudget erspielt. Ein Jubel ertönt im Raum, begleitet von strahlenden Gesichtern und stolzen Blicken.

Die fünfte "Aufgabe der Woche": Steinbruch

Woche 5: 1. April bis 8. April | bestanden

Keine Rechenaufgaben oder Kreativität - einfach nur draufhauen: Die Bewohner:innen müssen als "Aufgabe der Woche" Steine mit einem Meißel zerklopfen, um versteckte Münzen im Inneren zu finden. Ob sie genügend finden? Benedikt ist der Meinung: "Wir gehen davon aus, dass wir die Aufgabe der Woche bestanden haben, aber sicher bin ich mir hier eigentlich nie."

Acht Münzen haben sie geschafft. Ob das genug war, um die Challenge zu bestehen und das Einkaufsbudget für die nächste Woche zu verdoppeln? Ja, die Vorgabe lag bei vier Münzen.

Die vierte "Aufgabe der Woche": Eier

Woche 4: 25. März bis 1. April | bestanden

Zu Ostern muss sich jede:r Bewohner:in ein Ei aussuchen. Anschließend verkündet Big Brother die nächste "Aufgabe der Woche": "Bewohner. Ihr seid jetzt alle stolze Besitzer eines Ostereis. Doch so ein Ei ist zerbrechlich und es wäre doch schade, wenn in den nächsten Tagen eurem Ei etwas zustoßen würde. Willkommen bei eurer Wochenaufgabe. Bis zum Sonntag müsst ihr eure Eier bei euch tragen. Dabei muss es immer mindestens zu 3/4 sichtbar sein. Euer Ei darf nicht kaputt gehen. Am Schluss zählt jedes Ei, welches am Ende der Aufgabe noch unbeschädigt ist."

Da Maxime, Kevin und Mateo ihre Eier abgelegt oder in Taschen verschwinden haben lassen, hat Big Brother ihnen nachträglich drei der sechs ganz gebliebenen Eier wieder abgezogen. Da aber nur ein Ei unversehrt bleiben musste, ist die "Aufgabe der Woche" dennoch bestanden. In dieser Woche haben die Bewohner:innen daher ein Budget von vier Euro pro Tag und Person zur Verfügung.

Die dritte "Aufgabe der Woche": Einbürgerungstest

Woche 3: 18. März bis 25. März 2024 | nicht bestanden

In Woche 3 büffeln die Bewohner:innen für den offiziellen deutschen Einbürgerungstest, den sie am Sonntag bewältigen müssen. Wer antreten muss, entscheiden die Zuschauer:innen. Nur wenn die "Aufgabe der Woche" bestanden wird, verdoppelt sich das Einkaufsbudget.

Frauke, Mateo, Kevin und Christian werden von den Zuschauer:innen in der Joyn App ausgewählt. Sie müssen jeweils acht Fragen des Einbürgerungstests beantworten. Insgesamt werden 21 korrekte Antworten gegeben. Da 24 Punkte gefordert sind, gilt die "Aufgabe der Woche" als nicht bestanden.

Die zweite "Aufgabe der Woche": Hot Tub

Woche 2: 11. März bis 18 März 2024 | nicht bestanden

Schwitzen fürs doppelte Einkaufsbudget: Eventuelle Aggressionen können die Bewohner und Bewohnerinnen in dieser Woche nicht mehr nur durch Wortgefechte abbauen, sondern auch bei der "Aufgabe der Woche". Container-Chefin Maja verkündet: "Zuerst müsst ihr schätzen, wie viele Liter Wasser bis zur Markierung in den Hot Tub passen, und dieses Ergebnis mal zwei nehmen. Diese Zahl entspricht dann der geforderten Anzahl an Bademinuten. Für diese Aufgabe habt ihr 50 Stunden Zeit."

Doch die Bewohner:innen können ihre Zeit nicht einfach nur absitzen. Der Hot Tub muss zuerst befüllt und erhitzt werden. "Hierfür gibt es Baumstämme, die ihr zersägen und zerhacken sollt", heißt es weiter. Und so machen sich die Bewohner:innen-Paare an die Arbeit. Es wird Wasser geschleppt, Holz gesägt und gehackt - und am Ende doch die Zeit im Hot Tub abgesessen. Wenn es gelingt, die Aufgabe zu erfüllen, verdoppelt sich ihr Einkaufsbudget von zwei Euro pro Tag pro Bewohner:in auf vier Euro.

Diese "Aufgabe der Woche" haben die Bewohner:innen jedoch vermasselt. Sie hätten insgesamt 43 Stunden und 20 Minuten im Hot Tub verbringen müssen, waren jedoch gemeinsam nur für 37 Stunden und 36 Minuten im Bottich. Daher können sie im Big Shop diese Woche nur zwei Euro pro Person und Tag ausgeben.

Die erste "Aufgabe der Woche": Alle Wege führen zu "Big Brother

Woche 1: 4. März bis 11. März 2024 | bestanden

Die erste "Aufgabe der Woche" fordert die Bewohner:innen gleich über mehrere Tage heraus. In der ersten Woche gilt es, möglichst viel Strecke zu machen.

Nachdem die Bewohner:innen am Morgen rund zwei Stunden lang den Innenhof des Containers nicht betreten durften, finden sie dort nun drei Sportgeräte vor: ein Laufband, einen Hometrainer und ein Rudergerät. Zudem wurde eine Deutschlandkarte aufgehängt, auf der die Bewohner:innen ihren Wohnort markieren müssen.

Die Aufgabe besteht darin, dass die Bewohner:innen zunächst die Entfernungen von ihren Wohnorten bis zum "Big Brother"-Container in Köln (Luftlinie) aufsummieren sollen. Im Anschluss daran sollen sie 14 Prozent dieser Gesamtentfernung auf den jeweiligen Sportgeräten zurücklegen. Die zurückgelegten Kilometer jedes Bewohners oder jeder Bewohnerin müssen sie anschließend auf einem Whiteboard festhalten. Insgesamt haben sie für diese "Aufgabe der Woche" 60 Stunden Zeit.

In der Livesendung am Montag wird der goldene Umschlag geöffnet, der in einer Plexiglasbox eingeschlossen ist. Die "Aufgabe der Woche" gilt als bestanden, wenn sie den darin genannten Wert nicht unterschreiten. Wenn sie es schaffen, wird das Budget für den Wocheneinkauf verdoppelt. Statt bisher zwei Euro pro Bewohner:in und Tag würden den Kandidat:innen dann vier Euro zur Verfügung stehen.

Ein Erfolg: Die Bewohner:innen machen Strecke

Die Container-Insass:innen sind begeistert. Die Aussicht auf ein doppeltes Wochenbudget motiviert sie sehr. Und so beginnen sie sofort: Angela steigt aufs Laufband, das zunächst das einzige freigegebene Sportgerät ist. Während die anderen Bewohner:innen ihre Ortsnadeln auf der Deutschlandkarte platzieren, legt sie die ersten Meter zurück.

In der Liveshow am 11. März wurde das Ergebnis der ersten "Aufgabe der Woche" verkündet. Die Bewohner:innen hatten insgesamt über 1.000 Kilometer zurückgelegt. Der Mindestwert im goldenen Umschlag lag bei 676 Kilometern. Somit galt die Aufgabe als bestanden.