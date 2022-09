Die Jubliäumsstaffel von "Das große Backen" geht in die nächste Runde. In Folge 3 gibt sich kein Geringerer als Tim Raue als Gastjuror die Ehre. Der Sternekoch wünscht sich von den Hobbybäcker:innen ein Gebäck mit drei ausgefallenen Zutaten. Außerdem gibt es in dieser Woche ein erfreuliches Comeback.

Die dritte Ausgabe von "Das große Backen" 2022 beginnt gleich mit zwei erfreulichen Nachrichten. Zunächst kehrt Jurorin Betty nach einer überstandenen Coronainfektion zurück. Doch damit nicht genug, Sternekoch Tim Raue, bekannt aus "The Taste", wird in dieser Woche ebenfalls Teil der Jury sein.

Einer der besten Köche der Welt im Backzelt

"Heute gehöre ich zur Weltklasse, also nehmt euch in Acht: Tim Raue ist da", so stellt sich Tim Raue, der zu den 50 besten Köchen der Welt zählt, in der 3. Episode von "Das große Backen" 2022 vor. Die Hobbybäcker:innen sind also gewarnt, in dieser Woche wird ihnen alles abverlangt. Die erste Aufgabe in dieser Woche trägt den Namen "The Taste of Tomorrow". Tim Raue wünscht sich ein herzhaftes Gebäck von den Kandidat:innen. Der Haken an der Sache: Hierfür müssen drei ungewöhnlich zusammenspielende Komponenten verwendet werden - Zitronengras, eingelegte Jalapeños und gedörrte Birne.

Eines der kompliziertesten Desserts der Welt

"Tonne oder Teller. Entweder ist es gut genug, dass ich es den Gast gebe, oder ich lasse es gleich ganz." Tim Raue macht den Hobbybäcker:innen zu Beginn der ersten Aufgabe gleich einmal eine Ansage. Man darf also gespannt sein, welches Gebäck gut genug für den Teller des Sternekochs sein wird. Wie gewohnt müssen die Kandidatin:innen sich im Anschluss zwei weiteren Aufgaben stellen: Zunächst muss ein Dessert gebacken werden, welches als eines der kompliziertesten Welt gilt. Abschließend sollen täuschend echte Tortenreplikas entworfen werden.

Wer in dieser Woche die Jury überzeugen kann und wer "Das große Backen" 2022 verlassen muss, erfährst du heute Abend ab 17:20 in SAT.1.