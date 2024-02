"The Biggest Loser" 2024 - Torsten im Interview: Das denkt er über seine Camp-Zeit

Das Wichtigste in Kürze Exit in Folge 5 von "The Biggest Loser" 2024: Camp-Liebling Torsten aus Team Grün musste Abschied nehmen. Wir haben ihn in einem Video-Interview gefragt, wie es ihm inzwischen geht.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Torsten geht mit einer neuen Erkenntnis aus dem Camp und möchte in Deutschland weiter an seiner Gewichtabnahme arbeiten. Im Interview berichtet er von seinen bisherigen Erfolgen und wie sein derzeitiger Alltag aussieht.

Zuletzt hat Torsten im Team Grün und mit der Unterstützung von Coach Ramin gekämpft. Doch wie empfand er die Zeit bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2023 im Vergleich zur aktuellen Staffel? Damals war Sigrid Illuma Coach an seiner Seite.

Nach Folge 5 musste Kandidat Torsten schweren Herzens Team Grün und das Camp von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" verlassen. Der 43-Jährige konnte auf der Waage keine großen Erfolge mehr erzielen, doch das lag keinesfalls an seiner Leistung beim Training. Im Interview erzählt Torsten, wie er aktuell weiter abnehmen möchte und warum seine Motivation größer ist als je zuvor.

Rückkehrer Torsten bei "The Biggest Loser 2024": Tränenreicher Abschied in Folge 5

Der Abschied von Torsten fiel den anderen Kandidaten besonders schwer. Es flossen einige Tränen - und das nicht nur bei den Teammitgliedern von Torsten. Auch Coach Ramin Abtin traf der Rauswurf von seinem Schützling, denn er weiß, wie sehr der Rückkehrer aus der vorherigen Staffel gekämpft hat. Auf der Waage kann Torsten eine Abnahme von nur 0,9 kg vorweisen und rutscht durch sein hohes Startgewicht unter die gelbe Linie. Während der gesamten Zeit bei "The Biggest Loser" 2024 muss sich der Ex-Kandidat die Frage stellen, wieso er mit einem Startgewicht von 165,5 Kilogramm nur insgesamt 11,9 Kilogramm abnehmen konnte. Nach dem Check bei Camp-Arzt Dr. Jan Arndt steht fest: Ein Testosteron-Mangel kann der Grund für das stagnierende Gewicht sein. Zu Hause soll Torsten mit dieser Diagnose weiter an seinem Sport- und Ernährungsplan arbeiten.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht": Die faszinierende Reise von Torsten im Staffelvergleich

Bereits in der Staffel 2023 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" nahm Torsten erfolgreich teil und schaffte es sogar bis ins Finale. Damals brachte er zum Start etwa 227 Kilogramm auf die Waage und konnte sein Gewicht um beträchtliche 60 Kilogramm reduzieren. Der Kandidat aus Villingen-Schwenningen ist seither der Abnehmer der Herzen und stellte sich auch als Vorbild für seine Mitstreiter heraus. Schon nach dem Finale 2023 fiel es Torsten schwer noch weiter abzunehmen, was ihn dazu verleitete, in der aktuellen Staffel 2024 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" teilzunehmen. In den vergangenen Wochen zeigte der 43-Jährige eine starke Willenskraft beim Abnehmen. Auch in den Challenges war Trainer Ramin Abtin begeistert von Torstens Motivation und steckte viel Hoffnung in den Kandidaten. Im Interview erklärt Torsten, wie motivierend es ist, dass Ramin von Anfang an sein Potenzial erkannt hat: "Wenn ein Ramin Abtin sagt, dass es weitergeht … ja, dann geht es weiter!"

Außerdem vergleicht Torsten seine Teilnahme an beiden Staffeln von "The Biggest Loser " und stellt fest, dass er in diesem Jahr viel agiler und aktiver an den Challenges und dem Training teilnehmen konnte. Doch auch die Zeit im Camp 2023 und vor allem Trainerin Sigrid Illuma vergisst er nicht: Immerhin hat er gemeinsam mit der Coachin ganze 60 Kilogramm abgenommen.

Die neue Staffel 2024: Ein Grund für Torstens Probleme bei der Gewichtsabnahme

"Neue Sichtweisen" ist nicht nur das Motto der fünften Woche im Camp, sondern auch bedeutend für das Abnehmtief von Torsten. Camp-Arzt Dr. Jan Arndt stellt mit einem Bluttest bei Torsten einen geringen Testosteronwert fest. Das kann dazu führen, dass der Körper trotz Sport und gesunder Ernährung bei der Abnahme nicht mitspielt. Diese wichtige Diagnose gibt dem Sonnenschein im Camp den entscheidenden Hoffnungsschimmer: "Ich weiß jetzt, dass es nicht an mir liegt, dass es einen Grund gibt. Das gibt mir neue Hoffnung."

Und obwohl Torsten am Ende von Folge 5 "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 verlassen musste, ist er motivierter denn je an seiner Gewichtsreduktion in der Heimat zu arbeiten. "Ich spüre eine Euphorie in mir, die ich lange nicht gespürt habe!", stellt der Ex-Teilnehmer freudestrahlend im Interview fest. Er bleibt im Kontakt mit Trainer Ramin und lässt sich von diversen Ärzten untersuchen. Neben dem alltäglichen Stress durch Job, Familie und Hobbys muss Torsten nun versuchen, einen optimalen Trainings- und Ernährungsplan zu finden. Doch der 43-Jährige bleibt guter Dinge und bemüht sich regelmäßig Sport zu machen. Durch die neue Arbeit kommt Torsten nun auf mehr als 10.000 Schritte pro Tag. Danach knüpft er mehrmals die Woche mit Ausdauer- und Krafttraining daran an.

