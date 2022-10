Anzeige

Der Kampf der Coaches bei "The Taste" 2022 geht weiter, denn die letzten Plätze in den Teams werden vergeben. Welche Kandidat:innen schaffen es durchs Casting und wer meistert die erste offizielle Kochrunde, in der Sternekoch Nelson Müller als Gastjuror eine besonders leidenschaftliche Challenge mitbringt?

Musik auf dem Löffel

Sternekoch Alexander Herrmann ist ratlos: "Soll ich jetzt eine Blockflöte aus einer Karotte schnitzen oder was?", fragt der "The Taste"-Coach empört. Der Grund: Gast-Koch Nelson Müller, selbst leidenschaftlicher Musiker, läuft mit einem riesigen Radiorekorder auf der Schulter ins "The Taste"-Studio. "Musik auf dem Löffel" lautet seine extravagante Aufgabenstellung fürs Teamkochen heute Abend.

Frank Rosin ist happy: "Geil. Geiles Thema. Du kannst Jazz, Punk, Rock … alles irgendwie interpretieren. Das funktioniert." Doch kommen er und sein Team auch mit Deutschem Schlager, Hip-Hop, Klassik oder Latin Music in der Küche klar? Von diesen vier Musikstilen wünscht sich Nelson Müller eine kulinarische Umsetzung.

Geschmacksexplosionen und Emotionen am Mittwochabend

"Musik und Kochen sind super nah beieinander. Beides kann viele Emotionen auslösen. Und mittlerweile ist Essen auch so eine Art Popkultur geworden", begründet der Sternekoch aus Essen seine Wahl.

Werden die Löffelkreationen der Kandidat:innen den richtigen Ton treffen und Nelson Müllers Geschmacksknospen zum Klingen bringen?