"The Voice of Germany" 2023: Alle Talente im Team von Ronan Keating

Das Wichtigste in Kürze Ronan Keating kennt sich mit "The Voice" bereits bestens aus. In der deutschen Version sitzt er allerdings zum ersten Mal hinter dem Buzzer.

Mit einer großen Portion internationaler "The Voice"-Erfahrung sitzt Ronan Keating in Staffel 13 zum ersten Mal bei "The Voice of Germany" im roten Drehstuhl. Diese Talente sind in seinem Team.

Im Clip: Vikrant und Simon stellen Ronan mit ihrer starken Battle-Performance vor eine schwierige Wahl

Diese Talente sind in Team Ronan

Ronan Keating will nach dem Coaching bei "The Voice Kids UK" und "The Voice Australia" nun bei "The Voice of Germany" versuchen, den Titel zu holen. Diese Talente sind momentan in seinem Team:

Diese Talente sind nicht mehr dabei:

Ob der irische Superstar sich gegen seine Konkurrent:innen von Team Shirin David, Team Giovanni Zarrella und Team Bill & Tom Kaulitz durchsetzen kann und die beste Stimme Deutschlands für sein Team gewinnen wird?

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.

Bemerkenswert in Folge 5 waren die Auftritte von Susan, Kei, Cemre, Amanda, Joy, Sebastian, Anna-Maria, Charles, Johann, Emely, Philipp und von Shirin David mit den anderen Coaches.

Alles zur neuen Staffel von TVOG: Diese Talente sind bei "The Voice of Germany" 2023 dabei. Die wichtigsten Informationen zu Staffel 10 im Überblick. Das sind die neuen Coaches und ihre Teams: Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz.