"Promi Big Brother":

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Verheulteste im ganzen Land? An Tag 18 ist das definitiv Prinzessin Emmy Russ. Der Grund: Sie kann sich ihrer Stellung im Märchenland nicht mehr sicher sein. Die Mitbewohner verpassten ihr einen Platz auf der Nominierungsliste und die Zuschauer riefen nicht so zahlreich für sie an, wie sie es wohl erwartete. Emmy war fassungslos und heulte wie ein Schosshund – äh, Märchenwald-Hündchen.

Shopping-Queen oder Königin der Herzen?

Die Zuschauer lieben Emmy Russ – oder? Sonst würden sie die 21-Jährige wohl kaum immer wieder zum Einkaufen ins Knusperhäuschen schicken. Doch vielleicht bewundern die PBB-Fans die Blondine auch nur für ihr Händchen und ihren Humor beim Shopping und sehen in ihr keine Anwärterin auf den Sieg bei #PromiBB 2020. Das Ergebnis des Zuschauervotings an Tag 18 bestärkt diese Vermutung.

Emmy Russ stand zusammen mit Simone Mecky-Ballack, Ramin Abtin und Aaron Königs auf der Nominierungsliste. Anders als Simone und Aaron, die automatisch auf der Rauswurf-Liste landeten, warfen die Mitbewohner Emmy und Ramin den Zuschauern zum Fraß vor. Weil für Simone im Voting derart viele Anrufe eingingen, sicherte sie sich ihren Platz im Märchenland noch bevor die Leitungen geschlossen wurden. Ein herber Rückschlag für Emmy, die scheinbar mit einem stärkeren Rückhalt bei den Zuschauern gerechnet hatte.

Ist Emmy Russ nicht echt genug?

Nicht nur unter den Zuschauern sinkt die Prinzessin in der Gunst, auch unter den Mitbewohnern werden kritische Stimmen immer lauter. "Der Welpenschutz ist jetzt vorbei. Von mir bekommt Emmy jetzt auch auf die 12", sagt zum Beispiel Ikke Hüftgold beim romantischen Gruppenlästern. Der Vorwurf: Emmy verkaufe sich unter Wert. "Sie ist charakterlich noch überhaupt nicht gefestigt", so Ikke. Und Simone glaubt nicht daran, dass Emmys Verhalten sich so bald ändert: "Außer es kommt mal jemand, der sie von dem Trip runterholt". Und sie legt nach: "Das ist dieses Dummchen-Schema. Dieses 'Immer-auf-geil'. Da kann ich nichts mit anfangen. Dafür bin ich einfach 20 Jahre zu alt". Ikke ergänzt sarkastisch: "Dafür bist du auch zu intelligent".

Und auch Werner Hansch merkte bei der Nominierung in der Räuberhöhle an, dass er Emmys Verhalten nicht verstehe. Stellen sich nach und nach alle Mitbewohner gegen Emmy und verliert sie die letzten verbleibenden Fürsprecher im Märchenland? Bei Bezugsperson und Spielzeug Udo Bönstrup kann sich Emmy jedenfalls nicht mehr anlehnen. Sogar Kathy Kelly, die Emmy gerade noch lobte und fast mütterlich umarmte, nominierte sie noch in derselben Folge.

Wie finden die Zuschauer die Emmy-Show? Wird es für das "Beauty and The Nerd"-Sternchen bis ins Finale reichen? Alle, die es so weit geschafft haben, wollen die Krone – auch Emmy. Ob Emmy sich die Chancen auf den Thron verspielt hat, erfährst du bei "Promi Big Brother" - heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

